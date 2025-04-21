Bir baba, çocuğuna verilen proje ödevine isyan etti - Son Dakika
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Eğitim

Bir baba, çocuğuna verilen proje ödevine isyan etti

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''Ödevi zaten biz yapıyoruz, çocuğun yapabileceği ödevler verin'' diyerek isyan eden baba, öğretmenlere çağrıda bulundu. Eğitimciler ise ödevlerin öğrencinin seviyesine uygun olması gerektiğini vurguluyor.

21.04.2025 17:05
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Çocuklarına verilen proje ödevlerinin zorluk seviyesinden şikâyet eden bir baba, öğretmenlere seslendi. Tepkisini, "Ödevi zaten biz yapıyoruz, çocuğun yapabileceği ödevler verin" sözleriyle dile getiren velinin sitemi geniş yankı uyandırdı.

BU YÖNDEKİ ELEŞTİRİLER SIKÇA GÜNDEME GELİYOR

Özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere verilen bazı proje ödevlerinin, yaş grubunun bilgi ve beceri düzeyinin üzerinde olduğu yönündeki eleştiriler sıkça gündeme geliyor. Veliler, bu tür ödevlerin çoğu zaman çocuklardan çok ebeveynleri meşgul ettiğini ve öğrencilerin öğrenme sürecine katkısının sınırlı kaldığını savunuyor.

EĞİTİMCİLER DE UYARIYOR

Uzmanlar ise proje ödevlerinin asıl amacının öğrenciyi araştırmaya, üretmeye ve öğrenmeye teşvik etmek olduğunu hatırlatıyor. Ancak yaş ve seviye gözetilmeden verilen ödevlerin, çocukta özgüven kaybına ve aile içinde stresli süreçlere yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

Bir baba, çocuğuna verilen proje ödevine isyan etti
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Kültür Sanat, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bir baba, çocuğuna verilen proje ödevine isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • servet esen:
    başımızda yusuf tekin ve en yüksekte ki malum kişi rte olduğu sürece kağıttan kuş yapmak mübah bize 146 128 Yanıtla
  • Halis demir:
    chp zihniyeti işte bu öğretmenler asla tayyipe oy vermezler amaçları halkla milletin arasını açmak. 75 164 Yanıtla
  • Osman A:
    Adam sonuna kadar haklı. 206 4 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    Sonuna kadar haklı. Abidik gubidik odevler vermeyin cocuklara. Zaten 1 yilda nerdeyse 80 gun okula gidiyosunuz. Ogrenciler de nefes alsin biraz. 106 23 Yanıtla
  • Szka788304:
    servet esen sanki şöyle büyük bir lideri takip eden kitle gibi sağa sola yorum yapmazmısınız konuyu siyasete nasıl getirdin size komik lider gerek uyuşturucu baronlarının parası ile cari açığı kapatacam her muhtarlığa bir kişi atayarak işsizlik sorunun çözerim diyecek rakı 140 tl olacak diyecek kendi ülke ekonomisine zarar verirdik diye övünecek bir siz akıllısınız tüm ülke sorunları yedi yardımcılı cumhurbaşkanı amerikan danışman Rıfkı komedyen siyaset ci ile çözülecekti 66 36 Yanıtla
  • Claus Meeir:
    Bunlar hep Ce Ha Pe öğretmenleri 20 44 Yanıtla
  • Serhat Güngörür:
    öğretmenler eski gerçek öğretmen değil. kendisinin bile yapamayacağı proje adı altında verdikleri ödev ailenin sinirlerini bozuyor. ahlak yoksunu öğretmenlerle dolu ortalık çünkü ailesinin yapacağını bile bile veriyor Ahlaklı öğretmen öğrencisinin potansiyeline göre ödev verir. amaçları laf olsun torba dolsun 44 5 Yanıtla
  • ayşe onat:
    zaten ben anlamıyorum ders okulda yapılmalı neden çocuklar evde ödev yapıyor anlamadım . eskiden evde ödev yapmazdık okulda işlediğimiz konuların özetini çıkarırdık.işlediğimiz derslerin ana fikrini bulur açıklama yapardık sadece şimdiyse öğretmenler sayfa sayfa ders verip kendilerinin öğretmesi gereken konuları evde anne babalarıyla yapmak zorunda kalıyor.ama maaşı da onlar alıyor.birde maaşlara zam istiyorlar utanmadan . işini layıkıyla yapan öğretmenlerimize sözüm yok .onların ellerinden öperim. 39 6 Yanıtla
  • Abdullah Tasdelen:
    Sonuna kadar katılıyorum. Bu proje ödev işleri mimar ögrenci ödevleri gibi. 27 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    okuyunca ne ısıne yarıcakkı 14 6 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Ivirla zıvırla cocuklarin genclerin saatlerini alıyorlar lise ogrencisi hamurdan peri bacasımı yapar.ama sorun mufredat.hem kopuk kopuk ordan burdan.seneye baska bir yerden oarca parca.yahu hepsinin bir sırası vardı ne battı size.pekistire pekistire giderdi.sacmalıkları ders ders yazmaya burası yetmez.para israfı çöp odevler 0 0 Yanıtla
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