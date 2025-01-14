Birikim'de "Düşün, Fark Et, Değiştir" Eğitim Etkinliği Başlatıldı - Son Dakika
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Eğitim

Birikim'de "Düşün, Fark Et, Değiştir" Eğitim Etkinliği Başlatıldı

Birikim\'de "Düşün, Fark Et, Değiştir" Eğitim Etkinliği Başlatıldı

Birikim Okulları, eğitimde yenilikçi bir adım daha atarak "Düşün, Fark Et, Değiştir" adlı ölçme ve değerlendirme uygulamasını hayata geçirdi. Bu uygulama, geleneksel test yaklaşımlarının ötesine geçerek öğrencilerin düşünce süreçlerini, toplumsal farkındalıklarını ve yaratıcılıklarını ön plana çıkarıyor.

14.01.2025 16:37
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Etkinlik, öğrencilerin yalnızca doğru cevapları bulmalarını değil, aynı zamanda ne düşündüklerini ve düşüncelerini nasıl ifade ettiklerini keşfetmeyi hedefliyor. Akıl yürütme, kişilik gelişimi ve toplumsal değerler üzerine odaklanan bu program, her katılımcıya bireysel bir ifade alanı sunuyor.

Bu yenilikçi etkinlikte, öğrenciler klasik soru-yanıt formatından sıyrılarak özgün fikirlerini paylaşma fırsatı buluyor. Onlara verilen kelimeler, temalar ya da konular, yaratıcı tasarımlar, şiirler veya projelere dönüşerek öğrencilerin üretkenliğini gözler önüne seriyor.

Birikim'de 'Düşün, Fark Et, Değiştir' Eğitim Etkinliği Başlatıldı

EĞİTİMDE FARK YARATMAK

Etkinlik sırasında herhangi bir gözetmenin bulunmaması, öğrencilerin daha özgür bir şekilde düşüncelerini ifade etmelerine olanak tanıyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin kendilerini daha rahat bir şekilde ifade etmelerini ve yaratıcı çözümler üretmelerini destekliyor.

Birikim Okulları, bu ölçme ve değerlendirme sistemiyle sadece bireysel gelişimi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerinin toplumsal değerleri anlamalarını ve içselleştirmelerini teşvik ediyor.

"Düşün, Fark Et, Değiştir" etkinliği, modern eğitim anlayışının başarılı bir yansıması olarak, öğrencilerin geleceğe daha bilinçli ve donanımlı bireyler olarak hazırlanmasını amaçlıyor.

Birikim'de 'Düşün, Fark Et, Değiştir' Eğitim Etkinliği Başlatıldı

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Birikim'de 'Düşün, Fark Et, Değiştir' Eğitim Etkinliği Başlatıldı - Son Dakika

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