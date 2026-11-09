BŞEÜ çalıştayında sebze üretiminde bitki sağlığını tehdit eden unsurlar ele alındı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) düzenlenen çalıştayda, tarımın geleceği masaya yatırıldı.

BŞEÜ ev sahipliğinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda 'Sebze Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı' gerçekleştirildi. Tarım sektörünün farklı paydaşlarını akademisyenlerle buluşturan çalıştayda, sebze üretiminde bitki sağlığını tehdit eden unsurlar, güncel gelişmeler ve çözüm yolları değerlendirildi. Çalıştayda BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Selcen Erol konuşmacı olarak yer aldı. Program kapsamında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi S. Gürdal Türkseven, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personelleri Dr. Sirel Canpolat ve Dr. Narin Gök ile BŞEÜ öğretim üyesi Doç. Dr. A. Tansel Serim tarafından sunumlar yapıldı. Sunumlarda bitki koruma uygulamalarının etkinliğinin artırılması ve üretimde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm yaklaşımları ele alındı.

Akademisyenler, kurum temsilcileri, öğrenciler ve üreticilerin katıldığı çalıştayda, bölge tarımının geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalıştay, katılımcıların değerlendirme ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.