BŞEÜ çalıştayında sebze üretiminde bitki sağlığını tehdit eden unsurlar ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BŞEÜ çalıştayında sebze üretiminde bitki sağlığını tehdit eden unsurlar ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BŞEÜ çalıştayında sebze üretiminde bitki sağlığını tehdit eden unsurlar ele alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

BŞEÜ ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda sebze üretiminde bitki koruma sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Akademisyenler, kurum temsilcileri, öğrenciler ve üreticilerin katıldığı etkinlikte bölge tarımı ve sürdürülebilir üretim için görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) düzenlenen çalıştayda, tarımın geleceği masaya yatırıldı.

BŞEÜ ev sahipliğinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda 'Sebze Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı' gerçekleştirildi. Tarım sektörünün farklı paydaşlarını akademisyenlerle buluşturan çalıştayda, sebze üretiminde bitki sağlığını tehdit eden unsurlar, güncel gelişmeler ve çözüm yolları değerlendirildi. Çalıştayda BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Selcen Erol konuşmacı olarak yer aldı. Program kapsamında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi S. Gürdal Türkseven, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personelleri Dr. Sirel Canpolat ve Dr. Narin Gök ile BŞEÜ öğretim üyesi Doç. Dr. A. Tansel Serim tarafından sunumlar yapıldı. Sunumlarda bitki koruma uygulamalarının etkinliğinin artırılması ve üretimde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm yaklaşımları ele alındı.

Akademisyenler, kurum temsilcileri, öğrenciler ve üreticilerin katıldığı çalıştayda, bölge tarımının geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalıştay, katılımcıların değerlendirme ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
GüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaşlılar kızacak Vincenzo Italiano, Süper Lig’in en iyi takımını açıkladı Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
Afyonkarahisar’da cinayet: İki kardeş eniştelerini öldürdü Afyonkarahisar'da cinayet: İki kardeş eniştelerini öldürdü
Kar yağışı bastırdı 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın Duvarın arkasında gizli kasa bulundu Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
İsrail’de esrarengiz hareketlilik Rus askeri uçağı iniş yaptı İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı
Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
10:08
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov
09:55
Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı
Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
09:38
Galatasaray’da eş krizi: Bütün kulübü ayağa kaldırırdım
Galatasaray'da eş krizi: Bütün kulübü ayağa kaldırırdım
09:37
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
09:13
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 10:15:23. #7.12#
SON DAKİKA: BŞEÜ çalıştayında sebze üretiminde bitki sağlığını tehdit eden unsurlar ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android