BŞEÜ Kalite Koordinatörlüğü, birim kalite komisyonlarına eğitim düzenledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesine yönelik Birim Kalite Komisyonlarına eğitim verildi.

BŞEÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen eğitime, akademik ve idari birimlerde kalite güvencesi çalışmalarından sorumlu Birim Kalite Komisyonu Başkanları ve Raportörleri katıldı. Eğitimde kalite güvencesi sisteminin yükseköğretim kurumları açısından önemi ile Birim Kalite Komisyonlarının rol ve sorumlulukları ele alındı. Programda BŞEÜ Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Aysun Acun tarafından kalite süreçlerinin kurumsal gelişim ve sürekli iyileştirme çalışmalarına katkısı değerlendirilirken, Öğr. Gör. Saide Allahverdi tarafından Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) Döngüsü anlatıldı. Eğitimde ayrıca kalite çalışmalarının yalnızca planlama ve uygulama aşamalarıyla sınırlı kalmaması, süreçlerin izlenerek değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçlara göre gerekli iyileştirmelerin yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Gerçekleştirilen eğitimle, Birim Kalite Komisyonlarının kalite güvencesi süreçlerindeki rol ve sorumluluklarının güçlendirilmesi, üniversite genelinde ortak bir kalite anlayışının geliştirilmesi ve sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması hedeflendi.