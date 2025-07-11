Abdullah Gül Üniversitesi, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi rektörlüğüne yeni atamalar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki kararlara göre yeni rektör atamaları gerçekleşti.
Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Akçakaya, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk atandı.
Öte yandan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da Sağlık Bakanlığı Yardımcılığı'na atandı.
Son Dakika › Eğitim › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı - Son Dakika
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