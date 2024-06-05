Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde özel bir kursa kayıtlı olan LGS öğrencisine, deneme sınavında soruların tamamını yanlış cevapladığı için çeyrek altın verildi. Kurs yetkilisinin onur kırıcı harekete sosyal medyada tepki çekti.
Halfeti'de bir LGS öğrencisi, kayıtlı olduğu kursta yapılan deneme sınavında bütün sorulara yanlış cevap verdi. Öğrencinin gittiği kursun yetkilileri ise skandal bir harekete imza attı.
90 sorunun yer aldığı deneme sınavında hiçbir soruyu doğru cevaplayamayan çocuğa, kurs yetkilileri tarafından ödül verildi. Kız çocuğuna çeyrek altın takan kurs yetkilileri bir de marifetmiş gibi onur kırıcı skandallarını kayda aldı.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan video birçok kullanıcının tepkisini çekti. Eğitimin ciddiyeti ile uzaktan yakından ilgisi olmayan görüntülere ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapıldı.
İşte sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar:
Son Dakika › Eğitim › Deneme sınavında tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunun onurunu kırıp çeyrek altın taktılar - Son Dakika
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