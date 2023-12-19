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Dersify: Eğitimde Yenilikçi Soluk - Son Dakika
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Dersify: Eğitimde Yenilikçi Soluk

Üsküdar Gençlik Merkezi'nde tanıtılan Dersify, yapay zeka merkezli bir endüstri devriminin yaşandığı günümüzde, eğitim dünyasına getirdiği kökten değişim yaklaşımıyla öne çıkıyor. Yapay zeka, robotik kodlama, e-spor, kuantum programlama gibi alanlarda gençleri destekleyen Dersify, sadece dijital eğitim platformları değil, aynı zamanda premium kamplar aracılığıyla öğrencilere sosyalleşerek rahat bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Dersify: Eğitimde Yenilikçi Soluk
19.12.2023 - 17:39,  Güncelleme: 17:48
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Üsküdar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen başarılı lansmanla dikkat çeken Dersify, M.Sadık KÖROĞLU, Furkan KAYA, Mesut GÜNEŞ ve Ömer Faruk GÜNEŞ tarafından kurulan bir girişim olarak adını duyurdu. Yapay zeka merkezli bir endüstri devriminin yaşandığı günümüzde, Dersify, eğitim dünyasına getirdiği kökten değişim yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Dersify, eğitim kurumlarına inovatif çözümler sunmanın yanı sıra Bilge Gençler markası ile genç ve dinamik kadrosuyla birçok alanda eğitim programları gerçekleştiriyor. Yapay zeka, robotik kodlama, e-spor, kuantum programlama gibi alanlarda gençleri destekleyen Dersify, sadece dijital eğitim platformları değil, aynı zamanda premium kamplar aracılığıyla öğrencilere sosyalleşerek rahat bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Dersify'nin Öne Çıkan Hizmetleri:

  • VR öğrenme alanları
  • Akıllı kaynak kitaplar
  • Kurumsal avatar tasarımı

Bu çeşitlilik, öğrencilere farklı öğrenme yöntemleriyle kendi potansiyellerini keşfetme fırsatı tanıyor.

Misyon ve Vizyon: Gençlerin Geleceğine Işık Tutacak Bir Platform

Dersify'nin misyonu, gençlerin geleceğini şekillendirmeye yardımcı olmayı hedefliyor. Özellikle üniversite sınavlarına hazırlık sürecini daha erişilebilir ve etkili hale getirmeyi amaçlayan platform, öğrencilere kaynaklar sunarak akademik başarılarını artırmayı misyon ediniyor.

Vizyon olarak, Dersify, geleceğin liderlerini yetiştiren bir köprü olma hedefini taşıyor. Üniversite sınavlarına hazırlık sürecini dönüştürmeyi amaçlayan platform, gençlerin eğitimdeki sınırları aşmalarını ve parlak bir kariyere adım atmalarını sağlamayı hedefliyor. Dijitalde güçlü bir eğitim ortamı yaratarak öğrencilere kendi başarı hikayelerini yazmalarında yardımcı olacak ve topluma değer katacak bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı planlıyor.

Dersify'nin genç girişimciler tarafından kurulmuş olması, eğitimdeki yenilikçi ve özgün yaklaşımın bir yansıması gibi görünüyor. Yapay zeka destekli eğitim ve çeşitli alanlarda sunulan programlar, gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine olanak tanıyan bir platform oluşturuyor.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Eğitim
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Gençlik, Üsküdar, Güneş, Eğitim, Teknoloji, Son Dakika

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