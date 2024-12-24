Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı - Son Dakika
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Eğitim

Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı

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Devlet okulunda görevli bir öğretmenin aldığı kripto paraların reklamını yapmak için öğrencileri kullandığı skandal görüntüler ortaya çıktı. 2. sınıf öğrencilerinin yüzlerine farklı kripto para markalarının logolarını yapıştırıp gece gündüz oynatan öğretmenin görüntüleri büyük tepki çekerken, vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti.

24.12.2024 11:12
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Devlet okulunda bir öğretmen, aldığı kripto paraların reklamını yapmak için çocukları kullandı. Videoyu yabancı kripto traderlarına gönderen öğretmenin paylaştığı video ise infial yarattı.

ÖĞRENCİLERE GECE GÜNDÜZ OYNATTI

Çocukların yüzlerine kripto para markalarının logolarını yapıştırarak gece gündüz oynatan öğretmenin skandal hareketi ise velililer adeta çılgına çevirdi.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Çocukların reklam amaçlı kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirten çok sayıda vatandaş yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama beklediklerini ifade etti. Öte yandan görüntülerin hangi okula ait olduğu henüz tespit edilemedi.

Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı

Kripto Para, Teknoloji, 3-sayfa, Eğitim, Toplum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ali Arat:
    derhal gorevine son verilmeli. okulda egitim lazim. ama anladilan o ki egiticilerin egitime ihtiyaci var. 3 0 Yanıtla
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