Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı

Eğitim

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Devlet okulunda bir öğretmen, aldığı kripto paraların reklamını yapmak için çocukları kullandı. Videoyu yabancı kripto traderlarına gönderen öğretmenin paylaştığı video ise infial yarattı.

ÖĞRENCİLERE GECE GÜNDÜZ OYNATTI

Çocukların yüzlerine kripto para markalarının logolarını yapıştırarak gece gündüz oynatan öğretmenin skandal hareketi ise velililer adeta çılgına çevirdi.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Çocukların reklam amaçlı kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirten çok sayıda vatandaş yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama beklediklerini ifade etti. Öte yandan görüntülerin hangi okula ait olduğu henüz tespit edilemedi.