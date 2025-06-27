Doç. Dr. Bilge Bayraktar: Tıp okumak isteyenler meraklı ve çalışkan olmalı, kadavra görmek şart! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Doç. Dr. Bilge Bayraktar: Tıp okumak isteyenler meraklı ve çalışkan olmalı, kadavra görmek şart!

Doç. Dr. Bilge Bayraktar: Tıp okumak isteyenler meraklı ve çalışkan olmalı, kadavra görmek şart!
27.06.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bilge Bayraktar, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Bayraktar, tıp eğitiminin zorluklarından çocuk sağlığına, uzmanlık seçiminden yurtdışı programlarına kadar öğrencilere yol gösterici açıklamalar yaptı.

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Bilimin Geleceği programında Doç. Dr. Bilge Bayraktar, tıp fakültesinde öğrenci olmanın gerekliliklerini ve Biruni Üniversitesi'nin eğitim yaklaşımını anlattı. Bayraktar, çocuk sağlığı ve hastalıklarının zorluğunu, anatominin önemini ve öğrencilerin sahada kazandığı deneyimleri aktardı.

"TIP EĞİTİMİNDE MERAK VE ÇALIŞKANLIK ŞART"

Doç. Dr. Bayraktar, tıp eğitimi için öğrenci profilinin önemine dikkat çekti: "Tıp fakültesini seçecek öğrencinin çalışmayı seviyor olması ve meraklı olması gerekiyor. Neden ve ne için sorularını sürekli sormalı." Bu soruların tıp eğitiminde başarıyı getirdiğini belirtti.

Doç. Dr. Bilge Bayraktar: Tıp okumak isteyenler meraklı ve çalışkan olmalı, kadavra görmek şart!

"KLİNİK DENEYİMİN ÖNEMİ"

Bayraktar, Biruni Üniversitesi'nde üçüncü yıldan itibaren öğrencilerin klinik bilimlere geçiş yaptığını söyledi: "Öğrenci kliniğin içine teorik olarak geçiyor ve sahaya hazırlanıyor." Ayrıca tıp fakültesinde hastane olmasının pratik anlamda büyük avantaj sağladığını vurguladı.

ANATOMİ EĞİTİMİNDE KADAVRA VE MAKETİN ÖNEMİ

Tıp eğitiminde anatominin vazgeçilmez olduğunu ifade eden Bayraktar, "Tıp eğitiminde anatomi olmazsa olmaz: kadavra ve maket görmek şart!" diyerek temel eğitimin klinik yetkinlikteki rolüne dikkat çekti.

"ÇOCUK SAĞLIĞI SEÇİMLERDE GERİDE KALIYOR"

Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanının zorluğuna değinen Bayraktar, "Çocuk sağlığı ve hastalığı günümüzde değerini kaybetti. TUS'ta en az seçilen bölümümüz." ifadeleriyle ilginin azaldığını ve bu alanın önemini yitirmemesi gerektiğini vurguladı.

YENİDOĞAN ÜNİTESİ ÖĞRENCİLERE ÇOK YÖNLÜ DENEYİM KAZANDIRIYOR

Üniversitelerinin yenidoğan ünitesinin kapasitesine dikkat çeken Bayraktar, "Yenidoğan ünitemiz 32 yataklı ve hasta çeşitliliği yüksek. Öğrenciler kalp hastalıklarından cerrahi vakalara kadar çok sayıda durumu gözlemleyebiliyor; bu da sorun çözme becerilerini geliştiriyor."


Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Doç. Dr. Bilge Bayraktar: Tıp okumak isteyenler meraklı ve çalışkan olmalı, kadavra görmek şart! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı Böyle kandırmış Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı
Kylian Mbappe’den eski takımına dava Kylian Mbappe'den eski takımına dava
İş insanı Jeff Bezos’un masalsı düğünü başladı Kardashianlar Venedik’i salladı İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti
Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi
Rabia Soytürk’ü hiç böyle görmediniz Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu
14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu 14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

11:44
Yatırımcı şaşkın Altında çok sert düşüş
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
11:24
TÜVTÜRK dönemi bitiyor Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
10:24
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran’a tekrar saldıracak
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak
17:38
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
17:10
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
17:01
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic’ten emeklilik kararı
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic'ten emeklilik kararı
17:00
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
16:52
Yıllık 8 milyon euro kazanacak Jonathan David’in yeni takımı belli oldu
Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
16:40
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
16:20
Galatasaray’da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vurdu
Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu
16:13
Ayrılık iddiaları son buldu Ronaldo resmen açıklandı
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
16:04
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 12:27:04. #7.11#
SON DAKİKA: Doç. Dr. Bilge Bayraktar: Tıp okumak isteyenler meraklı ve çalışkan olmalı, kadavra görmek şart! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.