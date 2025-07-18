Doris Herrmann: Türkiye\'de kalite güvencesi rekabetçi dünya için zorunlu

Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda kalite güvencesi politikalarının şekillenmesinde önemli rol oynayan ENQA Başkan Yardımcısı ve AQAS Direktörü Doris Herrmann, Haberler.com stüdyosunda Saygı Ünlü'nün sunduğu Bilim Gündemi programına konuk oldu. Türkiye'de üniversitelere getirilen akreditasyon zorunluluğundan Avrupa standartlarının geleceğine kadar birçok kritik başlığı değerlendiren Herrmann, öğrenci merkezli eğitimin önemine dikkat çekti.
Akreditasyonun üniversite öğrencilerine etkisini anlatan Doris Herrmann, "Ulusal ya da uluslararası tüm akreditasyon türlerinin ortak hedefi, programların kalitesini artırmaktır. Dış uzmanlar eğitim programlarını değerlendirir ve iyileştirme önerilerinde bulunur. Akredite bir programdan mezun olmak Avrupa'da tanınmayı da kolaylaştırır" dedi.
Herrmann, Avrupa'da eğitimde tanınmanın giderek kolaylaştırıldığını belirterek, "Tanınmış ve akredite bir programdan mezun olduysanız, Avrupa'daki diğer kurumlar tarafından otomatik olarak tanınmanız hedefleniyor" ifadelerini kullandı. Otomatik tanınma için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Türkiye'de 2026'ya kadar üniversitelere getirilen akreditasyon zorunluluğunu değerlendiren Herrmann, "Bence Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun üniversiteleri kalite güvencesi sürecine yönlendirmesi çok akıllıca bir adım. Rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz. Kendinizi geliştirmek ve eğitiminizi iyileştirmek zorundasınız" diye konuştu.
AQAS verilerine göre Türkiye'de en çok işletme, ekonomi ve hukuk programlarının akreditasyon başvurusu yaptığını belirten Herrmann, "85 programın 45'i bu alanlardan. Beşerî bilimler, mühendislik ve sanat alanları ise daha geride" bilgisini paylaştı.
Avrupa'daki yeni standart güncellemelerinden de bahseden Herrmann, "ESG standartlarında öğrenci merkezli öğrenmenin güçlendirilmesi öncelikli olacak" dedi. Öğrencilerin sadece dinleyen değil, öğrenme süreçlerinde aktif rol oynayan bireyler haline gelmesinin hedeflendiğini vurguladı.
Son Dakika › Eğitim › Doris Herrmann: Türkiye'de kalite güvencesi rekabetçi dünya için zorunlu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?