Doris Herrmann: Türkiye'de kalite güvencesi rekabetçi dünya için zorunlu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Doris Herrmann: Türkiye'de kalite güvencesi rekabetçi dünya için zorunlu

Doris Herrmann: Türkiye\'de kalite güvencesi rekabetçi dünya için zorunlu
18.07.2025 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın en önemli isimlerinden Doris Herrmann, Haberler.com'da Saygı Ünlü'ye konuştu. ENQA Başkan Yardımcısı Herrmann, akreditasyonun eğitim kalitesini artırmanın anahtarı olduğunu belirterek "Rekabetçi bir dünyada Türkiye'nin kalite güvencesine yatırım yapması şart" dedi.

Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda kalite güvencesi politikalarının şekillenmesinde önemli rol oynayan ENQA Başkan Yardımcısı ve AQAS Direktörü Doris Herrmann, Haberler.com stüdyosunda Saygı Ünlü'nün sunduğu Bilim Gündemi programına konuk oldu. Türkiye'de üniversitelere getirilen akreditasyon zorunluluğundan Avrupa standartlarının geleceğine kadar birçok kritik başlığı değerlendiren Herrmann, öğrenci merkezli eğitimin önemine dikkat çekti.

"AKREDİTASYON, EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRIR"

Akreditasyonun üniversite öğrencilerine etkisini anlatan Doris Herrmann, "Ulusal ya da uluslararası tüm akreditasyon türlerinin ortak hedefi, programların kalitesini artırmaktır. Dış uzmanlar eğitim programlarını değerlendirir ve iyileştirme önerilerinde bulunur. Akredite bir programdan mezun olmak Avrupa'da tanınmayı da kolaylaştırır" dedi.

"OTOMATİK TANINMA HEDEFİNDEYİZ"

Herrmann, Avrupa'da eğitimde tanınmanın giderek kolaylaştırıldığını belirterek, "Tanınmış ve akredite bir programdan mezun olduysanız, Avrupa'daki diğer kurumlar tarafından otomatik olarak tanınmanız hedefleniyor" ifadelerini kullandı. Otomatik tanınma için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"TÜRKİYE'NİN YATIRIMI AKILLI BİR ADIM"

Türkiye'de 2026'ya kadar üniversitelere getirilen akreditasyon zorunluluğunu değerlendiren Herrmann, "Bence Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun üniversiteleri kalite güvencesi sürecine yönlendirmesi çok akıllıca bir adım. Rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz. Kendinizi geliştirmek ve eğitiminizi iyileştirmek zorundasınız" diye konuştu.

"İŞLETME VE HUKUK ALANLARI ÖNDE"

AQAS verilerine göre Türkiye'de en çok işletme, ekonomi ve hukuk programlarının akreditasyon başvurusu yaptığını belirten Herrmann, "85 programın 45'i bu alanlardan. Beşerî bilimler, mühendislik ve sanat alanları ise daha geride" bilgisini paylaştı.

"ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME GÜÇLENDİRİLMELİ"

Avrupa'daki yeni standart güncellemelerinden de bahseden Herrmann, "ESG standartlarında öğrenci merkezli öğrenmenin güçlendirilmesi öncelikli olacak" dedi. Öğrencilerin sadece dinleyen değil, öğrenme süreçlerinde aktif rol oynayan bireyler haline gelmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Son Dakika

Son Dakika Eğitim Doris Herrmann: Türkiye'de kalite güvencesi rekabetçi dünya için zorunlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Erdoğan’dan Kabine sonrası “Suriye“ mesajı Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı
Leros Adası’nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum’a getirildi Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum'a getirildi
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Tarihi hata UEFA’ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi’nden men edildiler Tarihi hata! UEFA'ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi'nden men edildiler
Arda Güler’in forma numarasını duyurdular Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde: Adalet Bakanlığı’na 20 bin yeni personel alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alınacak
Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu
Almanya Başbakanı Merz’den Türkiye’ye Eurofighter ihracatına yeşil ışık: İyi bir karara doğru ilerliyoruz Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye'ye Eurofighter ihracatına yeşil ışık: İyi bir karara doğru ilerliyoruz

17:32
Aralarında ünlü market patronu da var FETÖ’nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
17:01
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
16:40
Bölgeden gelen görüntüler korkunç Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
16:01
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
15:07
Adıyaman Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçildi AK Parti ve YRP’liler CHP adayına oy verdi
Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi
23:20
Boru değiştiren belediye başkanı ve personel ağır yaralandı
Boru değiştiren belediye başkanı ve personel ağır yaralandı
22:29
Ayşe Tokyaz cinayetinde bir kişi daha gözaltında
Ayşe Tokyaz cinayetinde bir kişi daha gözaltında
22:01
Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu
Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu
21:45
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini bugün saat 11.00’de verecek
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini bugün saat 11.00'de verecek
21:41
LGS’de şaibe iddiaları Meclis’te tansiyonu yükseltti
LGS'de şaibe iddiaları Meclis'te tansiyonu yükseltti
21:40
AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık’ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı
AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık'ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı
21:27
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 17:42:16. #7.12#
SON DAKİKA: Doris Herrmann: Türkiye'de kalite güvencesi rekabetçi dünya için zorunlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.