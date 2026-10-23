DPÜ Emet MYO\'da öğrencilere kişisel sınırlar ve güvenli ilişkiler anlatıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Emet Meslek Yüksekokulunda, öğrencilerin sağlıklı iletişim ve güvenli ilişkiler konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler Eğitimi" düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, konuşmacı olarak Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli TBM Formatörü Sosyolog Merve Öğütcü'nün yanı sıra Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan ve Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Eğitimde, bireyler arası ilişkilerde karşılıklı saygı, sağlıklı iletişim, kişisel sınırların korunması ve güvenli ilişkilerin önemi üzerinde duruldu. Öğrencilerin sosyal ilişkilerinde bilinçli ve duyarlı davranışlar geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlayan eğitimde, saygıya dayalı iletişimin, karşılıklı anlayışın ve kişisel sınırlara saygı göstermenin sağlıklı ilişkiler kurulmasındaki önemi vurgulandı.

Eğitimin soru-cevap bölümünde öğrencilerin soruları yanıtlandı. Program kapsamında ayrıca öğrenciler, sunum ekranına yansıtılan QR kodu cep telefonlarıyla okutarak ilgili formu doldurdu.

Eğitim, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan tarafından TBM Formatörü Sosyolog Merve Öğütcü'ye teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi.