Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Gündolaması\'nda fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Mahallemde Hareket Var projesi kapsamında Gündolaması köyünde fiziksel aktivite etkinliği düzenlendi.

Düzce'de sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve toplumun fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, merkeze bağlı Gündolaması köyünde fiziksel aktivite etkinliği gerçekleştirdi. Mahallemde Hareket Var projesi doğrultusunda düzenlenen etkinlikle, günlük yaşamda hareketli olmanın önemine dikkat çekilerek vatandaşların düzenli fiziksel aktivite konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, hareketsiz yaşamın azaltılması ve sağlıklı yaşam kültürünün toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması amaçlanıyor.