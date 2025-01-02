EduTalks Etkinliği 6 Ocak'ta Marmara Üniversitesi'nde! - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

EduTalks Etkinliği 6 Ocak'ta Marmara Üniversitesi'nde!

EduTalks Etkinliği 6 Ocak\'ta Marmara Üniversitesi\'nde!

Branding Türkiye ve 1Fikir1Marka partnerliğiyle hazırlanan ve "Üniversite Buluşmaları" ana temasına sahip olan EduTalks etkinlik serisinin dördüncüsü 6 Ocak'ta Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında sektör profesyonelleri, uzmanlar ve yöneticiler ile üniversite öğrencileri ve girişimciler buluşacak.

02.01.2025 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bütünleşik Pazarlama Mecrası Branding Türkiye ile Deneyimsel Pazarlama Ajansı 1Fikir1Marka partnerliğiyle hayata geçirilen ve "Üniversite Buluşmaları" ana temasıyla düzenlenen EduTalks etkinlik serisinin dördüncüsü, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde gerçekleştirilecek.

HEMEN KAYDOL

EDUTALK 6 OCAK'DA

Bütünleşik pazarlama çatı kavramının içerisinde yer alan 100+ olgu, kavram ve konuya dair fikir, fayda ve farkındalık odaklı üniversite etkinlikleri düzenleme ve bu bağlamda topluluk oluşturma misyonuyla kurulan EduTalks'ın 4.'sü, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde düzenlenecek.

6 Ocak 2025 tarihindeki etkinlikte, alanında uzman isimler konferans ve panel aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak. Ayrıca bir startup tarafından girişim sunumu yapılacak. Etkinliğin son kısmında ise serbest networking imkânı sunulacak.

KONUŞMACILAR

Üniversiteli gençlere iş dünyasına dair bilişsel farkındalık kazandırmayı hedefleyen bir vizyona sahip olan EduTalks'ın 6 Ocak 2025 tarihindeki dördüncü etkinliğinde konuşma yapacak isimler şunlardır:

Mürsel Ferhat Sağlam (Branding Türkiye – Kurucu)

Ercan Ulusoy (1Fikir1Marka – Kurucu)

Prof. Dr. Ebru Özgen (Marmara Üniversitesi – İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı)

Eymen Namazcı (Find & Study – Kurucu)

Alpaslan İlhami Motur (Turadent – Genel Müdür)

Dr. Özgenur Reyhan Güler (Akademisyen)

Zübeyde Ağsakallı (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi – İş Geliştirme Uzmanı)

Yağız Türkoğlu (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi – Görsel Tasarım Uzmanı)

Mert Güler (Teknevia – Kurucu)

Etkinlikte konferans ve panele ek olarak bir de girişim sunumu yapılacak. Türkiye'nin ilk anında rezervasyon yapılabilen tekne kiralama platformu Teknevia CEO'su Mert Güler, hem girişimcilik hikâyesini hem de kurduğu girişimin gelecek vizyonunu üniversitelilerle paylaşacak.

KATILIMCI PROFİLİ

Üniversite öğrencilerinin genel katılımına açık olan EduTalks etkinliklerine, başta İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı önlisans, lisans ve lisansüstü bölümlerinde (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Girişimcilik, İşletme, Pazarlama, İktisat, Endüstri Mühendisliği vb.) öğrenim gören öğrenciler olmak üzere; marka yönetimi, iletişim, pazarlama, girişimcilik, dijital markalaşma, kurumsal iletişim, içerik pazarlaması, marka iletişimi, yapay zeka ve dijital pazarlama alanlarına ilgi duyan tüm üniversiteliler ve girişimciler katılabilir.

EduTalks Etkinliği 6 Ocak'ta Marmara Üniversitesi'nde!

DESTEKÇİLERİ

Ekosistem paydaşları tarafından desteklenen EduTalks'ın 4. etkinliğine, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliği yapacak. Branding Türkiye ve 1Fikir1Marka organizasyonuyla gerçekleşecek olan bu etkinliğin stratejik partneri Marmara Üniversitesi olurken, etkinliği destekleyenler arasında Turadent, Mornin Coffee, Reis Gıda, Find & Study, Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği (MÜMDER), Teknevia, Goog Digital, Youthside, Fikirleri Dönüştürme Atölyesi, KIPS Türkiye ve Badi Etkinlik yer aldı.

6 Ocak 2025'teki etkinliğin medya ve destek partnerleri arasında ise Haberler.com, TechInside, BiHaber.tr, Medya Takip Merkezi, SonDakika.com, StartupTeknoloji, Franchise Market Türkiye, TeknoTalk, Hani Kurumsaldık, Haber Galerisi, Technologic, Medya Bilgi Rehberi, Goog Digital, Startup Gazetesi, Imesta Coffee, KIPS, 6N Magazine, PR Atölye Dergisi, Öğrenci Kariyeri ve 9 Eylül Gazetesi yer aldı.

BİLGİ VE KAYIT

Etkinlik, başta üniversite öğrencileri ve girişimciler olmak üzere genel katılıma açık ve ÜCRETSİZ olarak gerçekleşecektir. Etkinlik sınırlı kontenjana sahip olduğundan kayıt zorunludur.

  • Tarih ve Saat: 6 Ocak 2025 – 11.00 – 14.00
  • Mekan: Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü
  • Salon: İletişim Fakültesi Konferans Salonu
  • Adres: Göztepe, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy/İstanbul
  • Ulaşım: Söğütlüçeşme Metrobüs durağında indikten sonra İETT ile ulaşım mümkündür. Yerleşkeye yakın duraklardan geçen otobüslerin listesini görmek ve alternatif ulaşım yöntemlerini incelemek için Marmara Üniversitesi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Ücret: Ücretsiz

NOTLAR:

  • Kayıt zorunludur.
  • Kontenjan sınırlıdır.

Marmara Üniversitesi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim EduTalks Etkinliği 6 Ocak'ta Marmara Üniversitesi'nde! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 DEM Parti heyetinin Meclis turu İlk durakları TBMM Başkanı Kurtulmuş oldu DEM Parti heyetinin Meclis turu! İlk durakları TBMM Başkanı Kurtulmuş oldu
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:21:45. #1.13#
SON DAKİKA: EduTalks Etkinliği 6 Ocak'ta Marmara Üniversitesi'nde! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.