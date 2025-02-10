Eğitime kar engeli: 4 ilde okullar tatil edildi

Eğitim

Meteoroloji soğuk havanın devam edeceği yönündeki uyarılarını sürdürürken birçok bölge ve ilde özellikle yükseklerde yer alan ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilde eğitime bir gün ara verildi.

SAMSUN

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı bazı okullarda öğrencilerin 1 gün süreyle izinli sayılacağı belirtildi.

SİNOP

Sinop'un Gerze ve Dikmen ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

ORDU

Ordu'nun Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarında kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verilirken Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kumru ilçesi Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu, tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı Mahallesi'nden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, ayrıca Ünye ilçesi, Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu ve Erenyurt İlkokulunda 10 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçesinde olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli velilerimiz, sevgili öğrenciler hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden bir gün süreyle İlçe Hıfzısıhha Kararına istinaden, 10.02.2025 Pazartesi günü itibariyle sadece 'Taşımalı Eğitim Gören Öğrencilerimiz için' eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir" denildi.

Çan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da "Hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden bir gün süreyle İlçe Hıfzısıhha Kararına istinaden, 10.02.2025 Pazartesi günü itibariyle sadece Çan ilçemizde 'Taşımalı Eğitim Gören Öğrencilerimiz için' eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir" denildi.