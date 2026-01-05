Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi - Son Dakika
Eğitim

Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

05.01.2026 00:18
Türkiye'nin birçok kentinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kentlerde eğitime ara verildi. Diyarbakır ve Malatya'da 5, Batman'da 1, Kahramanmaraş'ta 3, Şırnak'ta ise 1 ilçede eğitime ara verildi.

Türkiye'nin birçok kentinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ocak ayının ilk günlerinde eğitime ara verildi. 5 Ocak'ta da eğitime çok sayıda kentte ara verildiği duyuruldu.

ÇOK SAYIDA KENTTE EĞİTİME KAR ARASI

Kar tatili haberleri, ilçe kaymakamlıkları tarafından duyuruldu. İşte 5 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilen ilçelerin tamamı:

Diyarbakır

Diyarbakır'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitimeara verildi. Bu kapsamda, Kulp, Sur, Ergani, Hani ve Lice ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Hani'de bir ve Lice'nin kırsal mahallelerinde bulunan iki okuldaeğitime ara verildi.

Malatya

Malatya'nın Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Kaymakamlıkların, sosyal medya platformundaki hesaplarından yapılan paylaşımda, taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Malatya Valiliğinin yaptığı paylaşımda ise kent merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği belirtildi.

Batman

Batman'ın Kozluk ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitimeara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve beklenen buzlanma nedeniyle ilçe merkezi okulları hariç olmak üzere belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler içineğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın 7 ilçesinin kırsal mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimeara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerimizin kırsal mahallelerinde eğitime 5 Ocak Pazartesi bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle eğitime ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve çığ riski nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, öğretmenler, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

