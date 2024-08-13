Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi - Son Dakika
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Eğitim

Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi

Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok öğrenci sevincini sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu. Sınava girip kazanan isimlerden biri de Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara oldu. Ancak Özkara'nın yaptığı net ve kazandığı bölüm arasındaki tuhaflık sosyal medyanın diline düştü.

13.08.2024 16:02
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, 2024 YKS tercih sonucunu sosyal medyada paylaştı. YKS yerleştirme sonucunda eksi 1.75 fizik neti ile Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki Fizik bölümüne kazandığını duyuran Prof. Dr. Özkara, Yusuf Dikeç pozu vermeyi de ihmal etmedi.

Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi

"ÜLKENİN EĞİTİM SİSTEMİ"

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımın altına "Adam fizik bilgisi olmadan fizikçi olacak", "Ülkenin eğitim sistemi", "Sınavların saçmalığı", "Tek başına mücadele ediyor çarpık eğitim sistemiyle", "Çok haklı bir eleştiri", "Alalım hocama bir soruşturma", "İnşallah başına bir şey gelmez" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın o paylaşımı;

Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi

Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ahmet Duran CELIK: Sınavlar kalksın, üniversiteler mülakatla öğrenci alsın 9 28 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Anlayana da kimse bir şey anlamadığı için bu haldeyiz zaten . Vah ki ne vah aaaa güzel ülkem aaaa güzel vatandaşlar 15 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman: eğitim bitik malesef bizim çocukları ne bekliyor inanın bilmiyorum 13 1 Yanıtla
  • Çelikk: Nerede boş insan var böyle poz veriyor 2 6 Yanıtla
  • Murat Soylu: Lan bende 94 yılında 0.25 netle yıldız teknik fiziğe girmiştim. Ben 2 net öndeyim bu arkadaştan 8 0 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan: Bu adam benim idol aga 4 0 Yanıtla
  • VillaUmut: Sistemi savunanlar övünmeye devam etsin, bravo sivriler sizi :) Şu ülkede öğretmen olsaydım kafamı toprağın altından çıkartamazdım herhalde 2 2 Yanıtla
  • sedat ümit sarı: okuyup mezun olsan sap bile olamazsın; bırak baltayı 1 0 Yanıtla
  • Ahmet burak: sonra ogrenciler fizik bilmiyor mesela neden - neti olan adam fizik ogretmeni olabiliyor 0 0 Yanıtla

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