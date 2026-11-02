Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ve 112 katılımıyla yangın tatbikatı yaptı

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından kurum personelinin muhtemel afetlere karşı hazırlıklı bulundurmak, afet konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla yangın, arama-kurtarma ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Afet Planı çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikata UMKE, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ve Elazığ Belediyesi yangın söndürme ekipleri katıldı.Tatbikat, müdürlük ana hizmet binasının bir bölümünde meydana gelen yangın senaryosu eşliğinde uygulamaya konuldu.

Senaryo gereği binadaki tüm personel güvenli bir şekilde Afet Toplanma Alanı'na tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Daha sonra yangından etkilenen yaralı personeller, UMKE ekipleri tarafından güvenli bölgeye taşınarak, 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hazır bulunan ambulanslarla en yakın sağlık tesislerine sevkleri sağlandı.