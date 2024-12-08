Erdoğan duyurdu: KYK burs ve kredi miktarı belli oldu

Eğitim

90. dakikada her şey değişti

PKK\'nın üst düzey isimlerinden biri daha etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite burs ve kredi miktarlarının ne kadara yükseleceğini açıkladı.

Gaziantep'te Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen gençlik buluşmasına katılan Erdoğan, "Üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarını ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltiyoruz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden" dedi. Bakan Bak da "3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira" yanıtını verdi.

2024 KYK BURS MİKTARI NE KADARDI?

Her yıl değişkenlik gösteren burs ve öğrenim kredisi miktarı senenin ilk ayında belirleniyor. 2024 yılında, ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen burs miktarı aylık 2 bin TL olarak uygulanıyordu. Yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL, doktora öğrencilerine de 6 bin TL burs ödemesi yapılıyordu.