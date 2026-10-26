Erzincan\'da Narkorehber Gençlik Modülü eğitimiyle 610 üniversiteli bilgilendirildi

Erzincan'da Narkorehber Gençlik Modülü eğitimiyle 610 üniversiteli bilgilendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da Narkotik ekipleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında Narkorehber Gençlik Modülü eğitimi düzenledi. Eğitimlerde 610 öğrenciye önleyici tedbirler, suç bildirimi ve UYUMA Projesi anlatıldı, broşür dağıtıldı.
Erzincan'da üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen Narkorehber Gençlik Modülü eğitimlerinde 610 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Refahiye Meslek Yüksekokulu ve Çayırlı Meslek Yüksekokulunda eğitim programları gerçekleştirildi.
Eğitimlerde öğrencilere önleyici ve koruyucu tedbirler, kolluk kuvvetleriyle iletişim, suç bildirimi ve UYUMA Projesi hakkında bilgi verildi.
Program kapsamında projelerin tanıtımına yönelik broşürler de dağıtılırken, gençlerin uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasının amaçlandığı belirtildi.
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