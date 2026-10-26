Erzincan\'da zabıta ve şoförlerden 160 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi

Erzincan'da zabıta ve şoförlerden 160 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan'da zabıta personeli ve toplu taşıma şoförlerinden 160 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi. Emniyet personelince Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde uykusuz araç kullanma riski, emniyet kemeri ve trafik ışıklarına uyma gibi konular ele alındı.
Erzincan'da belediye zabıta personeli ve toplu taşıma şoförlerinden oluşan 160 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince, Erzincan Belediye Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, trafik güvenliğine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Eğitimde, uykusuz araç kullanmanın riskleri, araç kontrolü, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması ve trafik ışıklarına uyulması konuları ele alındı.
Trafik güvenliği bilincinin artırılmasının amaçlandığı eğitimde, trafik kurallarına uymanın güvenli ulaşım açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.
Kaynak: İHA
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