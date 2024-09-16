Eskişehir'de Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu Törenle Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Eskişehir'de Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu Törenle Açıldı

Eskişehir\'de Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu Törenle Açıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Avni Ongurlar tarafından yaptırılan Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Okul, Ongurlar'ın merhum annesi, emekli öğretmen Hacı Hatice Ongurlar'ın anısına inşa edildi.

16.09.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

32 derslikle eğitime kazandırılan okulun açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve çok sayıda davetli katıldı.

"HAYIRSEVERLERİN KATKILARI EĞİİTMDE BİZİ İLERİYE TAŞIYOR"

Törende konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eğitime devlet yatırımlarının yanı sıra hayırseverlerin katkılarının da büyük önem taşıdığını belirtti. Aksoy, " Eğitim, cehaletten ve geri kalmışlıktan kurtuluş anlamına gelir. Ongurlar ailesinin sunduğu katkı, çocuklarımızın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Her çocuk biriciktir ve yücedir. Bu okul, onların geleceğine açılan kapılardan biri olacaktır," dedi. Aksoy, ayrıca Eskişehir'in eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı.

Eskişehir'de Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu Törenle Açıldı

"EĞİTİM EN DEĞERLİ YATIRIM"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da konuşmasında, eğitim kurumlarının bir toplumun en önemli yatırımı olduğunu ifade etti. Gürcan, "23 yılda Eskişehir'imize 202 okul ve 3 bin 209 derslik kazandırdık. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve hiçbir çocuğumuzu eğitimden mahrum bırakmamak en öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldı," diye konuştu.

Eskişehir'de Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu Törenle Açıldı

TEŞEKKÜR VE HEDİYE TAKDİMİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise Avni Ongurlar'ın şehrine böyle değerli bir eseri kazandırmış olmasının herkese nasip olmayacağını belirtti. "Bu okul, sadece bir bina değil, gençlerimizi çağdaş geleceğe hazırlayacak bir eğitim yuvasıdır. Buradan nice sanat ve bilim insanları yetişecektir," diyerek Ongurlar'a teşekkürlerini sundu.

Tören, Vali Aksoy'un Avni Ongurlar'a hediye takdimi, Eskişehir Müftüsü Muharrem Gül'ün duası ve kurdele kesimiyle sona erdi. Programa, milletvekilleri, adli ve yerel yöneticiler ile Ongurlar ailesi de katıldı.

Eskişehir'de Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu Törenle Açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Valiliği, Hüseyin Aksoy, Ayşen Gürcan, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eskişehir'de Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu Törenle Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 20:56:18. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu Törenle Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement