ESOGÜ'nün deprem ve yangın eğitimi Reşat Benli İlkokulu'nda sürdü - Son Dakika
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ESOGÜ'nün deprem ve yangın eğitimi Reşat Benli İlkokulu'nda sürdü

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ESOGÜ\'nün deprem ve yangın eğitimi Reşat Benli İlkokulu\'nda sürdü
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ESOGÜ'nün afet bilinci programı kapsamında Reşat Benli İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Öğrenci ve öğretmenlere afet anında doğru davranış ile tahliye süreçleri anlatıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) "Dirençli Toplum İçin Erken Yaşta Afet Bilinci" sloganı ile başlattığı ilkokullarda uygulamalı deprem ve yangın eğitimlerine devam ediyor.

12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü'nde Eskişehir Reşat Benli İlkokulunda düzenlenen Uygulamalı Afet Bilinci Eğitiminde kurulan stantlar ve yapılan tatbikatlarla öğrenci ve öğretmenlere afet anında uygulanacak doğru davranış ve tahliye süreçleri hakkında bilgi verildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisinin öncülüğünde, bilimsel bilgi ve birikimi toplumla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlik; ESOGÜ Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi, ESOGÜ Arama Kurtarma Ekibi - ESOGÜAK, ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim İletişimi Ofisi, ESOGÜ Afet ve Acil Durum Farkındalık Kulübü ile Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEBAKUB) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Eğitimde deprem ve yangın konularında temel afet bilinci ve uygulamalı davranış becerileri aktarıldı. ESOGÜ Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi müdürü Prof. Dr. Ersin Karademir, ESOGÜ Arama Kurtarma Ekibi Sivil Savunma Uzmanı Serap Bozdemir ve Eskişehir AFAD görevlilerinin eğitim verdiği etkinlikte öğrenciler stantlarda arama kurtarma faaliyetleri hakkında da bilgi edindi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK HEDEFLENİYOR

Program kapsamında öğrencilerin muhtemel afet durumlarında doğru davranış biçimlerini öğrenmeleri ve edindikleri bilgileri aileleriyle ve çevreleriyle paylaşarak toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Afetlere karşı daha bilinçli ve dirençli bir toplum oluşturulması hedefiyle benzer etkinliklerin yaygınlaştırılarak sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA
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