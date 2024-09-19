Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza! - Son Dakika
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Eğitim

Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okulların yıllık 60 bin TL'yi bulan kitap paralarına yönelik yüzde 300'ün üzerinde zam yapan 400 okula gerekli cezaların verildiğini duyurdu. Ayrıca, Liselere Geçiş Sınavı'nda mahkeme tarafından iptal edilen bir soru hakkında konuşarak, bu durumdan yaklaşık 10 bin öğrencinin etkilendiğini belirtti. Tekin, geçtiğimiz yıl hayalet sınıf uygulaması nedeniyle de yaklaşık 500 okula ceza verildiğini ekledi.

19.09.2024 09:46
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da tarihi mekanları gezerek öğretmenlerle bir araya geldi. Gezi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, özel okulların yıllık 60 bin TL'yi bulan kitap paralarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan, yüzde 300'ün üzerinde zam yapan 400 okula gerekli cezaların verildiğini vurguladı.

"YAKLAŞIK 400 OKUL, YÜZDE 300'ÜN ÜZERİNDE ZAM YAPMIŞ"

Bakan Tekin, "Okullar kendi kitaplarını öğrencilere verebilir, fakat bu kitapları sisteme girmeleri gerekiyor. Örneğin okul bu sene 20 bin liraya kitap sattıysa onu sisteme girecek ki biz seneye yapacağı fiyat artışını takip edebilelim. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç. Önümüzdeki sene enflasyon artı yüzde beş; bu fiyatın üstüne çıkamazsın diyoruz. Bu oranın üstüne çıkanları fahiş fiyat olarak kabul ediyoruz. Şu an yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300'ün üzerinde zam yapmış onlara hemen gerekli cezaları verdik." açıklamasında bulundu.

Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!

LGS'DEKİ SORU İPTALİ

Mahkeme tarafından iptal edilen Liselere Geçiş Sınavı'ndaki (LGS) soruyla ilgili de açıklamada bulunan Tekin, bu durumdan yaklaşık 10 bin öğrencinin etkilendiğini duyurdu.

Bakan Tekin, "İdare mahkemesi 11 Eylül günü yani 100 gün sonra bu soruyu iptal etti. Temyize gitsem, benim lehime sonuçlanırsa bu sefer yine öğrenciler mağdur olacak. Dolayısıyla biz şimdi temyiz hakkından imtina edeceğiz. Bu durumdan yaklaşık 10 bin civarında öğrenci etkileniyor ancak bu çocuklarımızdan kaçının bu hakkını kullanacağı ise 21 Eylül itibarıyla belli olacak. Bu nedenle biz mağduriyet olmasın diye 'Puanı yeniden hesaplanan öğrenciler isterlerse bir üst tercihine kontenjan sınırına bakılmaksızın yerleştirilebilir' dedik. Yeni hesaplamaya göre mevcut kayıt yaptırdığı okula puanı tutmayanları da kazanılmış hak olarak kabul ettik. Onlara mevcut okullarınızda devam ediyorsunuz dedik.' ifadelerini kullandı.

500 OKULA HAYALET SINIF CEZASI

Geçtiğimiz sene hayalet sınıftan dolayı yaklaşık 500 okula ceza yapıldığını belirten Tekin, "Bu tür yapılar varsa yine gereken cezaları vereceğiz." dedi.

Bakan Tekin, "Lise sona geçen öğrencilerin önemli bir kısmı üniversite sınavına hazırlık için açık liseye geçiyor ve merdiven altı kurslara gidiyordu. Biz göreve başlar başlamaz bu kapıyı kapattık. Mesela çocuk, 9. sınıfta 'ben açık liseye gideceğim' diyorsa buna karışmayız. Ama 9. sınıfta fen lisesine gidip kayıt yaptırıyor, dolayısıyla başka bir çocuğun oraya yerleşmesini engelliyor, 12. sınıfa geçince de 'ben açık liseye gidiyorum' diyor. Oraya artık nakille de öğrenci alamıyoruz. Sonra hayalet sınıflar çıktı. Hayalet liselere çok ağır yaptırımlar uyguluyoruz." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Eğitim, Hukuk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza! - Son Dakika

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