Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık

Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık

Özel bir eğitim kurumunda KPSS dersleri verirken öğrencileri tarafından videosu paylaşılan Fidan hocanın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar öğretmenlik mesleğini küçük düşürdüğü gerekçesiyle meslektaşlarının tepkisini çekti.

25.04.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KPSS için eğitim veren bir kurumda ders veren Fidan öğretmen, gerek ders anlatırken tercih ettiği kıyafetlerle gerekse yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

"BU KADINA BİRİLERİ DUR DESİN ARTIK"

Forumlarda günlerce konuşulan ve birçok haber sitesine haber olan Fidan hocanın yaptığı cesur paylaşımlar meslektaşlarının tepkisini çekmeye başladı. X'te öğretmenlere ait bazı sayfalar Fidan öğretmenin görüntülerini paylaşarak "Öğretmenlik mesleğini küçük düşürmeye çalışan bu kadına birileri dur desin artık" çağrısında bulundu.

Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık

Fidan hoca hakkında yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Sadece Fidan hoca değil... Takipci kasmak için öğrencilerini de kullanan ve yapmadığı soytarılık kalmayan meslektaşlarımız da gerekli uyarıyı almaları gerekiyor.
  • Bunun yüzünden öğretmen fantezisi gelişti ergenlik çağındaki erkeklerde...
  • Ben birkaç defa hesabı şikayet ettim ama dikkate alınmadı.
  • Karşıma çıkan görüntülerinden utanıyorum.
  • Mide bulandırıcı bu gerçekten...
  • Milli eğitime şikayet etmeniz çok mu zor?

"GÖRSEL CAZİBENİN ÖN PLANDA OLMASI..."

Öte yandan Fidan Hoca'nın KPSS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik paylaştığı ders videolarının içerik açısından değil; kıyafet seçimleri ve dikkat çekici sunum tarzıyla viral hale geldiğini ifade eden Eğitim Bilimleri Uzmanı Dr. Selin Yalçın, "Eğitimsel içeriğin ikinci plana düşmesi, bu durumun pedagojik açıdan sorgulanmasını gerektirir. Görsel cazibenin ön planda olması, özellikle sınav stresiyle mücadele eden genç bireyler için odak kaybı yaratma riski taşır" dedi.

İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşımlar;

Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık
Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık
Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık
Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık
Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık
Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık
Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Sosyal Medya, Eğitim, Güncel, Medya, Yaşam, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Beqq:
    Nasıl kıskanmışlar ama. Kıskanmayın siz de yapın, yapabiliyorsanız tabi. 53 142 Yanıtla
  • aragorn:
    hocam özel ders veriyor musunuz 87 20 Yanıtla
  • Ömer Güldoğdu :
    yanlış meslek seçmiş 96 9 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    Laik Özgür ülke değil miyiz? neden karışıyorsunuz ? nerde CHP liler destek verseneniz ya 46 40 Yanıtla
  • 145353:
    şimdimi uyandınız 72 5 Yanıtla
  • Musa:
    öbür tarafta görecen hocam 58 18 Yanıtla
  • 454545:
    Fidan hocamiza dokundurtmayiz o bizim butun ihtiyaclarimizi karsiliyor;) 47 18 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    böyle hoca vardı biz mi okumadık böyle hocam olsun kitabı ezberlerim ?? 42 9 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Kemal olsaydı durdururdu 15 25 Yanıtla
  • Snmz3901:
    YANİ siz bu haberi yayınlamasanız büyük reyting kaybedersiniz değilmi???? !!!!! 25 3 Yanıtla
  • Ates null:
    Öğretmenlik dışında başka bir meslekle dahamı uğraşıyor acaba. 22 3 Yanıtla
  • 12345:
    harika 11 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    o isin ticaretinde artik.. ekmek parasinin boylesini de Allah Dusmana nasip etmesin. 5 1 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    sütyen külot çıkmalı bence. hatta anadan üryan da olabilir. 3 1 Yanıtla
  • Burak Burak:
    DUR dedik ama durmak yok yola devam :):) 2 1 Yanıtla
  • erkan zengin:
    xxx de kendini göstersin 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    F8dan kirmizi cizgimiz dokundurmayiz gerekirse koruma yasasi cikartiriz fidan kim bu arada 1 0 Yanıtla
  • Ers Çky:
    kadının mesleği öğretmenlik ama alan sormamışsınız sorsanız alanını zaten söyler. 1 0 Yanıtla
  • mnayhan2008:
    bize ne 0 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    kısının hangı yonde gıdecegını,ilk ilişkinin şiddeti belırlermış 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir ’yaz geldi’ derken beyaza büründü İzmir 'yaz geldi' derken beyaza büründü
Macron’dan Putin’e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var... Macron'dan Putin'e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var...
Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti
Depremi unutup birbirleriyle kavga ettiler: 4 yaralı Depremi unutup birbirleriyle kavga ettiler: 4 yaralı
Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’a rakip çıktı 2 gün sonra adaylığını açıklayacak Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a rakip çıktı! 2 gün sonra adaylığını açıklayacak
Ankara’yı ’Süper Hücre’ vurdu Ankara'yı 'Süper Hücre' vurdu
IMF’den Suriye hazırlığı: Dünya ekonomisine entegre edilmesi planlanılıyor IMF'den Suriye hazırlığı: Dünya ekonomisine entegre edilmesi planlanılıyor
Türkiye’den 1915 provokasyonlarına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Türkiye'den 1915 provokasyonlarına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur
Tüm ülke bu adamı konuşuyor Arazisinde 150 tondan fazla altın çıktı Tüm ülke bu adamı konuşuyor! Arazisinde 150 tondan fazla altın çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze için kurban bağışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için kurban bağışı
6.2’nin ardından İstanbul’da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

15:35 Duayen iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti Duayen iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti
14:27 Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
14:09 Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
13:58 Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
12:51 Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?
22:13 Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
21:23 Transferin tarihi bile belli Osimhen’in gitmek istediği takımı duyurdular Transferin tarihi bile belli! Osimhen'in gitmek istediği takımı duyurdular
21:16 İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı
21:05 Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı
20:54 Yıllar sonra teknik direktörlük yapacak Valdes’in başına geçtiği takıma bakın Yıllar sonra teknik direktörlük yapacak! Valdes'in başına geçtiği takıma bakın
20:53 Okul dönüşü kaybolmuştu 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz’dan kahreden haber Okul dönüşü kaybolmuştu! 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'dan kahreden haber
20:41 İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır
20:36 Fenerbahçe’den Hakan Safi, başkan Ali Koç’u istifadan döndürdüğü iddialarını yalanladı Fenerbahçe'den Hakan Safi, başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü iddialarını yalanladı
20:26 İstanbul’da 83 bina az hasarlı İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 16:21:54. #7.12#
SON DAKİKA: Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.