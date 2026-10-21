Gençlik Merkezi ekipleri özel öğrencilerin neşesine ortak oldu - Son Dakika
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Gençlik Merkezi ekipleri özel öğrencilerin neşesine ortak oldu

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Gençlik Merkezi ekipleri özel öğrencilerin neşesine ortak oldu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın "Merkezim Her Yerde" projesi Kahramanmaraş’ta anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Merkezim Her Yerde" projesi Kahramanmaraş'ta anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Kahramanmaraş Gençlik Merkezi ekipleri ve İl Müdürü Yasin Özdemir, özel eğitim öğrencilerini ziyaret ederek özel çocukların neşesine ve oyunlarına ortak oldu.

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında bu kez yüreklere dokunan bir çalışmaya imza attı. Şehit Cemil Kaçmaz Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eden gençlik liderleri, özel eğitim gören öğrenciler için okul bahçesini adeta bir şenlik alanına çevirdi. Çeşitli eğitici oyunlar, yüz boyama etkinlikleri ve müzikli aktivitelerle özel çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı.

"Onların gülümsemesi her şeye değer"

Etkinliğe katılarak özel çocukları yalnız bırakmayan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, öğrencilerle birlikte oyunlar oynadı, onların neşesine ortak oldu. Çocuklarla tek tek ilgilenen Özdemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik Merkezlerimizin enerjisini ve imkanlarını şehrimizin her noktasına taşımayı hedefliyoruz. Ancak özel evlatlarımızla bir araya geldiğimiz bu anlar bizim için çok daha kıymetli ve anlamlı. Onların gözlerindeki bir kıvılcım, yüzlerindeki tek bir tebessüm yapılan tüm çalışmalardan daha değerli. Engelsiz bir gelecek ve neşeli yarınlar için evlatlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Etkinlik, özel öğrencilere verilen hediyeler ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Kaynak: İHA
Gençlik Ve Spor BakanlığıKahramanmaraşGençlikEğitimSporSon Dakika

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