Girişimciler İçin Önemli Bir Etkinlik: "Girişimcilerin Büyük Hataları" 20 Kasım'da Başlıyor! - Son Dakika
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Eğitim

Girişimciler İçin Önemli Bir Etkinlik: "Girişimcilerin Büyük Hataları" 20 Kasım'da Başlıyor!

Girişimciler İçin Önemli Bir Etkinlik: "Girişimcilerin Büyük Hataları" 20 Kasım\'da Başlıyor!

İstanbul Kültür Üniversitesi ve Branding Türkiye'nin iş birliğiyle düzenlenen "Girişimcilerin Büyük Hataları" etkinliği, 20 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinliğin bu yılki ana teması ise "Pollyannacılık" olarak belirlendi.

20.11.2024 11:22
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Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine yön veren isimleri bir araya getiren etkinlik, girişimciler için kritik dersler sunmayı hedefliyor. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan İKÜ Tasarım Fabrikası tarafından organize edilen etkinlikte, Branding Türkiye'nin kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam ve PitGrowth'un kurucu ortağı Özkan Yağız katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

ETKİNLİKTE NELER OLACAK?

Girişimcilik odaklı podcast ve kitap serisi olarak başlayan "Girişimcilerin Büyük Hataları", 2024 yılında konferans, girişim sunumu ve networking etkinlikleriyle zenginleştirilmiş bir dizi program olarak girişimcilik ekosistemiyle buluşuyor.

20 Kasım'da düzenlenecek etkinlik, üç ana bölümden oluşacak:

Bölüm 1: Konferans

Branding Türkiye Kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam'ın girişimcilik deneyimlerinden elde ettiği dersleri ve önerilerini paylaşacağı konferans.

Bölüm 2: Girişim Sunumu

PitGrowth Kurucu Ortağı Özkan Yağız'ın, girişimcilik yolculuğundan edindiği tecrübeler ve hatalara yönelik çözüm önerilerini aktardığı girişim sunumu.

Bölüm 3: Networking

Katılımcılar, girişimcilik ekosisteminin önemli aktörleriyle tanışma ve iş birliği yapma fırsatı yakalayacak.

Girişimciler İçin Önemli Bir Etkinlik: 'Girişimcilerin Büyük Hataları' 20 Kasım'da Başlıyor!

ETKİNLİK DETAYLARI

Tarih ve Saat: 20 Kasım 2024, 15:30 - 17:30

Yer: İstanbul Kültür Üniversitesi, Bakırköy Yerleşkesi, Tasarım Fabrikası

Ücret: Ücretsiz (Kayıt zorunludur, kontenjan sınırlıdır.)

Katılımcılar etkinlik sonunda, İKÜ Tasarım Fabrikası tarafından verilen "Dijital Katılım Belgesi" almaya hak kazanacak.

KAYIT VE BİLGİ

"Pollyannacılık" temalı bu eşsiz etkinliğe katılmak ve girişimcilik ekosisteminin bir parçası olmak için buradan kaydolabilirsiniz.

Girişimcilik dünyasında ilham veren bir deneyim için bu fırsatı kaçırmayın!

HEMEN KAYDOL

Girişimciler İçin Önemli Bir Etkinlik: 'Girişimcilerin Büyük Hataları' 20 Kasım'da Başlıyor!

Kültür Üniversitesi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Girişimciler İçin Önemli Bir Etkinlik: 'Girişimcilerin Büyük Hataları' 20 Kasım'da Başlıyor! - Son Dakika

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