Harvard Üniversitesi'nin mülakatında mı soruldu? İnsanların yüzde 90'ı bu soruyu çözemiyor - Son Dakika
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Eğitim

Harvard Üniversitesi'nin mülakatında mı soruldu? İnsanların yüzde 90'ı bu soruyu çözemiyor

Harvard Üniversitesi\'nin mülakatında mı soruldu? İnsanların yüzde 90\'ı bu soruyu çözemiyor

Birbirinden zor zeka sorularına bir yenisi daha eklendi. Harvard Üniversitesi'nin mülakatında sorulduğu iddia edilen bir soru sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar soruyu yorumla şekline bağlı olarak farklı cevaplar olabileceğini söyledi.

11.09.2024 16:07
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Birbirinden zor zeka sorularına bir yenisi daha eklendi. Harvard Üniversitesi'nin mülakatında sorulduğu iddia edilen bir soru sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar soruyu yorumla şekline bağlı olarak farklı cevaplar olabileceğini söyledi.

Harvard Üniversitesi'nin mülakatlarda sorduğu öne sürülen bir soru, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Soruda, "Yedi karısı olan yedi erkek varsa ve her erkeğin ve her kadının yedi çocuğu varsa, toplam insan sayısı kaçtır?" deniyor.

CEVAPLAR DEĞİŞİYOR

Sorunun yanıtları 21 ile 448 arasında değişiyor. Bazı kullanıcılar, bu sorunun bir kelime oyunu olduğunu ve yanıtların yorumlanma şekline göre değişebileceğini belirtti. Eğer her erkeğin sadece bir eşi varsa, toplam 63 kişi; ancak her erkeğin yedi karısı varsa, toplam 392 kişi olarak hesaplanıyor.

Harvard Üniversitesi'nin mülakatında mı soruldu? İnsanların yüzde 90'ı bu soruyu çözemiyor

Bir yorumcu, sorunun belirsizliğinin bilinçli olarak tercih edildiğini ifade etti. Bu tür zeka oyunları, bilgiyi analiz etmeye ve farklı açılardan değerlendirmeye teşvik ediyor. Ancak, bu sorunun gerçekten Harvard Üniversitesi'nden gelip gelmediği doğrulanmış değil.

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Son Dakika Eğitim Harvard Üniversitesi'nin mülakatında mı soruldu? İnsanların yüzde 90'ı bu soruyu çözemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • cem akçay: Bu soruyu en iyi araplar çözer 29 15 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: 63 değil mi lan 5 2 Yanıtla
  • AhMetin GÜNEŞ: Her erkeğin 7 karısı olamaz çünkü her erkek ve kadının 7 çocuğu vardır diyor. Yani 7 evli bir erkeğin karılarının 7 şer çocuğu olsa erkeğin 49 çocuğu olur ki bu da soruyla çelişir. Buradan da anlaşılıyor ki her erkeğin bir karısı var. Bu yüzden de 63 kişi olduğu çıkarımını yapabiliriz. 4 0 Yanıtla
  • Serdar çelik: 112 2 1 Yanıtla
  • Fırat orgun: 154 olabilir hesabıma göre toplam 1 2 Yanıtla
  • faruk Aylı: Sorunun cevabı 399 toplam kişi 1 erkekten baz alırsak her kadinin 7 şer çocuk 49 çocuk 7 kadın 56 bir erkek 57 bu bir erkeğin nüfusu yani bundan 6 erkek ailesi daha var Buda toplarsak 57*7=399 yapar ! 3 0 Yanıtla
  • Ali Arat: sorunun cevabi 399 dur. 7 karisi olan 7 adam 7*7=49 kadin 49*7=343 cocuk 7 erkek toplam =399 3 0 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY: içtima alın, sayım yapın mevzu bitsin. :-)) 2 1 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay: Lüzumsuz bir soru. Bunca dert var birde bunlamı uğraşıcaz. 2 1 Yanıtla
  • Recep Demirci: 393 toplam insan sayısı 0 2 Yanıtla
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