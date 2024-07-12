Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
168 ülkede 4 bine yakın öğrencisi olduğu iddia edilen Yeni Pazar Üniversitesi'nin aslında hiç olmadığı ortaya çıktı. Hayali üniversiteye kayıt için 2 ila 4 bin euro ödeyenler diplomalarının sahte olduğunu anlayınca kampüsü ve akademisyeni bulunmayan sözde üniversiteye dava açtı. Soruşturmayla birçok skandal ortaya dökülürken, "edu.tr" uzantılı sitedeki iletişim bilgilerinin cevap vermediği tespit edildi, rektör görülen Ali İlseven'in ise 'Profesör' değil lise mezunu olduğu öne sürüldü.
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12.07.2024 10:44:11. #1.13#
SON DAKİKA: Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı - Son Dakika
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