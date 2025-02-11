HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim İşleri Başkanı Yahya Oğraş, tüm vatandaşlara "Dilimi konuşuyor, inancımı yaşıyorum" temasıyla bu yıl seçmeli ders takvimini takip etmelerini gerçekleştirilecek etkinliklere katılım sağlamaları konusunda çağrıda bulunmuştu. Çağrının ardından HÜDA PAR, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesini teşvik etmek amacıyla, "Dilimi konuşuyor, inancımı taşıyorum" temasıyla birçok ilde etkinlikler düzenledi.
İstanbul, Bingöl, Batman ve Van'da gazeteci, akademisyen, eğitimci, hukukçu ve siyasetçilerin konuşmacı olduğu ve geniş kitlelerin katıldığı paneller düzenlendi. Etkinlikler ile ilgili konuşan Yahya Oğraş, gerçekleştirilen etkinlik ve çalışmalarla halkı bu konuda aydınlatmayı önemli bir görev olarak gördüklerini vurguladı. Oğraş, "Ana dilimi seçerken Kur'an-ı Kerim, siyer ve temel dini bilgiler derslerini de seçmeyi ihmal etmeyelim. Ana dilimizi seçerken tarihimize, kültürümüze ve inancımıza da sahip çıkmış oluyoruz. Tarihsel kültürümüz, istikbale ışık tutan zenginliğimizdir." ifadelerini kullandı.
Birçok kentte "Ana Dilimi Seçiyorum" temasıyla yürüyüşler ve basın açıklamaları gerçekleştirildi. Şırnak, Batman, ve Van gibi şehirlerde yürüyüşler gerçekleştirilirken İstanbul'da ise basın açıklaması düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliklerde yöresel kıyafetler giyen HÜDA PAR'lı yetkililer Kürtçe müzikler eşliğinde yürüyerek halka "Dilimi konuşuyor, inancımı yaşıyorum" başlığıyla hazırladıkları broşürleri dağıttı.
Son Dakika › Eğitim › HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti - Son Dakika
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