HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti - Son Dakika
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Eğitim

HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti

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HÜDA PAR, yeni eğitim ve öğretim yılında Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesini teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenledi. Şırnak, Batman ve Van gibi şehirlerde yürüyüşler gerçekleştirilirken İstanbul'da ise basın açıklaması düzenlendi.

11.02.2025 15:57  Güncelleme: 16:09
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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim İşleri Başkanı Yahya Oğraş, tüm vatandaşlara "Dilimi konuşuyor, inancımı yaşıyorum" temasıyla bu yıl seçmeli ders takvimini takip etmelerini gerçekleştirilecek etkinliklere katılım sağlamaları konusunda çağrıda bulunmuştu. Çağrının ardından HÜDA PAR, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesini teşvik etmek amacıyla, "Dilimi konuşuyor, inancımı taşıyorum" temasıyla birçok ilde etkinlikler düzenledi.

HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti

"TARİHSEL KÜLTÜRÜMÜZ, İSTİKBALE IŞIK TUTAN ZENGİNLİĞİMİZDİR"

İstanbul, Bingöl, Batman ve Van'da gazeteci, akademisyen, eğitimci, hukukçu ve siyasetçilerin konuşmacı olduğu ve geniş kitlelerin katıldığı paneller düzenlendi. Etkinlikler ile ilgili konuşan Yahya Oğraş, gerçekleştirilen etkinlik ve çalışmalarla halkı bu konuda aydınlatmayı önemli bir görev olarak gördüklerini vurguladı. Oğraş, "Ana dilimi seçerken Kur'an-ı Kerim, siyer ve temel dini bilgiler derslerini de seçmeyi ihmal etmeyelim. Ana dilimizi seçerken tarihimize, kültürümüze ve inancımıza da sahip çıkmış oluyoruz. Tarihsel kültürümüz, istikbale ışık tutan zenginliğimizdir." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti

ŞIRNAK, BATMAN VE VAN'DA YÜRÜYÜŞLER YAPILDI

Birçok kentte "Ana Dilimi Seçiyorum" temasıyla yürüyüşler ve basın açıklamaları gerçekleştirildi. Şırnak, Batman, ve Van gibi şehirlerde yürüyüşler gerçekleştirilirken İstanbul'da ise basın açıklaması düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliklerde yöresel kıyafetler giyen HÜDA PAR'lı yetkililer Kürtçe müzikler eşliğinde yürüyerek halka "Dilimi konuşuyor, inancımı yaşıyorum" başlığıyla hazırladıkları broşürleri dağıttı.

HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti
HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti
HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti

İstanbul, Güncel, Batman, Şırnak, Eğitim, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Eğitim HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ALİÇO null:
    yok böyle bi uygulama kabul edilemez 26 12 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Oldu birde marketlerde Kürtçe yazılar olsun. Türkçe inglizçe Almanca bilmeyenler olsun. Vala Kürt kardeşlerim, kürtçe öğrenmeği hiç düşünmüyorum. Kürtçe Dili ne ABD ne AB nedeki Dünyanın hiç bir yerinde, ve hiç bir ticari pazarlık alış satış yönlendirme gibi kürtçe Dili ni ben almayım, alın sizin olsun. 9 16 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    al birini vur ötekine al işte 16 4 Yanıtla
  • Fatih Dağcı:
    Harekete geçmesine gerek yok söyleseydin malum abine o hallederdi 10 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bir Bu Eksikti 13 5 Yanıtla
  • Sk 06:
    Ahmak par 11 6 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    xede belaxe bideve rebbi ne yare me ne 4 12 Yanıtla
  • Apple User:
    Türkler ve Kürtler kardeştir. nasıl ingilizce Almanca Fransızca seçmeli ders olarak okutuluyorsa Kürtçe de okutulabilir. 8 3 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Bu ülkenin resmi dili türkçedir.kimse bir yaraflarından Kürtçe dil diye boşa ortalıgı karıstırmasın öyle bir dil yok bugün diyarbkırlı kürdün konustugunu Hakkarili,hakkarilinin konuştugunu batmalı anlamıyor.boşa suyu bulandırmaya çalışmayın 2 1 Yanıtla
  • Atalay k:
    Türkiye.nin tek resmi dili olacak o da Türkçe. Ayrıştırmaya izin vermeyeceğiz. Farklı dil kullan, müziğini dinle ama resmi dil tektir. 0 0 Yanıtla
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