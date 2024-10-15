Hukuk ve adalet dersini bugüne kadar 1 milyon 147 bin öğrenci seçti - Son Dakika
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Eğitim

Hukuk ve adalet dersini bugüne kadar 1 milyon 147 bin öğrenci seçti

Hukuk ve adalet dersini bugüne kadar 1 milyon 147 bin öğrenci seçti

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, gençlerin özgüven, eşitlik, hukuk, özgürlük, sorumluluk ve adalet bilinciyle yetişmesi için hazırlanan ve ortaokullarda seçmeli ders olarak müfredata alınan Hukuk ve Adalet Dersini tercih eden öğrenci sayısı 1 milyon 147 bin 799'a ulaştı.

15.10.2024 14:01
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Öğrencilerde hukuk bilincinin geliştirilerek, hak, özgürlük ve sorumluluklarının farkında olan adil bireyler yetiştirilmesini sağlamak amacıylahayata geçirilen 'Türkiye'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi' kapsamında hazırlanan Hukuk ve Adalet dersi 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren 6'ncı ve 7'nci sınıflarda seçmeli ders olarak okutuluyor.

DERS KİTABI 4 ÜNİTEDEN OLUŞUYOR

Ders kitabında, "Yaşamımızda Hukuk ve Adalet", "Haklarımız ve Sorumluluklarımız", "Hukuki Sorunlarımız" ve "Hukuki Çözümlerimiz" başlıklı 4 ayrı ünite yer alıyor. Ders kapsamında hukuk, adalet, hak ve sorumluluk gibi kavramlar ile hukuki sorunlar ve çözüm yolları üzerinde duruluyor, öğrencilere CİMER, UYAP gibi uygulamalar hakkında bilgi veriliyor.

Hukuk ve adalet dersini bugüne kadar 1 milyon 147 bin öğrenci seçti

1 MİLYONUN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ SEÇTİ

Kitapta adalet, eşitlik, duyarlılık, özgüven, sorumluluk, barış, tarafsızlık, özgürlük, dürüstlük gibi değerlere vurgu yapılıyor. Öğrenciler tarafından oldukça ilgi gösterilen Hukuk ve Adalet Dersi bugüne kadar 1 milyon 147 bin 799 öğrenci tarafından tercih edildi.

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Son Dakika Eğitim Hukuk ve adalet dersini bugüne kadar 1 milyon 147 bin öğrenci seçti - Son Dakika

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