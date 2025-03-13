IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı, gençlerin eğitim hayallerini gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Eğitim

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı, gençlerin eğitim hayallerini gerçekleştiriyor

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı, gençlerin eğitim hayallerini gerçekleştiriyor

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı, gençlerin yurtdışında eğitim hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. 9-16 Mart tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen fuarda, 30 ülkeden 200 üniversite, kolej ve dil okulu temsilcileri yer alıyor. Öğrenciler, burs fırsatları ve eğitim programları hakkında bilgi edinerek, kariyerlerine yön verme imkanı buluyor.

13.03.2025 16:03
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30 ülkeden 200 üniversite, kolej, lise, dil ve yaz okulu temsilcileriyle katılım gösteren 45. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları, 9-16 Mart tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Ankara'da gerçekleştiriliyor. Bu fuar, öğrencilere yurtdışında eğitim almanın kapılarını aralıyor. 2002 yılından bu yana hızla büyüyerek Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük yurtdışı eğitim organizasyonu haline gelen IEFT Fuarları (International Education Fairs of Turkey), her yıl binlerce öğrencinin yurtdışında eğitim almak için güvendiği adres olmaya devam ediyor. IEFT, Türk gençlerine dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim alma şansı sunarak, onların hayallerini ertelememelerini sağlıyor. Fuarlar aracılığıyla gençler, Oxford'dan Harvard'a dünyanın önde gelen üniversitelerinin kabul süreçlerini öğreniyor. Ayrıca, pek çok üniversite, IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları'nda başarılı öğrencilere çeşitli seviyelerde burslar sunuyor. Liseden yaz okuluna, üniversiteden yüksek lisansa kadar geniş bir yelpazede eğitim fırsatları sunan IEFT, öğrencilerin eğitimdeki son trendler hakkında bilgi edinmelerini sağlıyor. Ayrıca, burs başvuruları yapmak ve mesleki kariyerlerini yurtdışında geliştirmek isteyenler de bu fuarları fırsat olarak değerlendiriyor.

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı, gençlerin eğitim hayallerini gerçekleştiriyor

CANADORE COLLEGE TÜRKİYE TEMSİLCİSİ'NDEN EĞİTİM İPUÇLARI

Canadore College Türkiye Temsilcisi Özgün Kızılkaya, Haberler.com muhabiri Dilşad Özcan'a Kanada'da eğitimle ilgili önemli bilgiler verdi. Kızılkaya, "Okulumuzda havacılık, sağlık, işletme, bilişim ve mühendislik gibi alanlarda 2 yıllık önlisans veya lisans programlarımız bulunuyor. Fuarlar sayesinde, Türk öğrencileriyle buluşarak okulumuzun programları, staj olanakları ve burs imkanları hakkında bilgi veriyoruz. 10 yıl önce Kanada'ya taşındım ve şu anda öğrencilerin o dönemdeki durumunu gözlemliyorum. Bu fuarlar, öğrencilere okul temsilcileriyle konuşma ve ülkelerden gelen gerçek bilgileri öğrenme fırsatı sunuyor," dedi.

BRITISH EDUCATION BUREAU: İNGİLTERE'YE YÖNELİK BURSLAR VE ÇALIŞMA İMKANLARI

British Education Bureau Eğitim Danışmanı Peri Nasseri ise, İngiltere'deki eğitim fırsatlarını anlattı. Nasseri, "İngiltere'de yaklaşık 100 üniversitenin resmi temsilciliğini yapıyoruz. İngiltere'de lisans programları 3 yıl sürüyor ve yüksek lisans programları 1 yıl. Öğrenciler haftada 20 saat çalışma iznine sahip. Eğitimleri tamamladıktan sonra ise 2 yıl boyunca İngiltere'de iş fırsatlarını değerlendirebiliyorlar," açıklamasında bulundu.

MYEDU EĞİTİM DANIŞMANLIĞI: ÖĞRENCİLER İÇİN BÜTÇEYE UYGUN EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Olcay Kılınçcı, MYEDU Eğitim Danışmanlığı kurucusu, fuara ilişkin değerlendirmelerini Haberler.com mikrofonuna yaptı. Kılınçcı, "Öğrencilerimizin yoğunlukla tercih ettiği ülkeler arasında İngiltere, Amerika ve Kanada gibi ülkeler bulunuyor. Biz de bu ülkelerdeki üniversitelerin resmi temsilciliğini yaparak öğrencilere hedeflerine uygun seçenekler sunuyoruz. Fuarda, öğrencilere dünya sıralamalarında ilk 500'de yer alan üniversiteler hakkında bilgiler veriyor ve onların eğitim ihtiyaçlarına en uygun okulu seçmelerine yardımcı oluyoruz," dedi.

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı, gençlerin eğitim hayallerini gerçekleştiriyor

IEFT FUARI, GENÇLERİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı, öğrencilerin yurtdışında eğitim alırken karşılaştıkları engelleri aşmalarına, dünya çapında bir eğitim alarak kariyerlerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerle tanışma ve eğitim fırsatlarını keşfetme şansı bulan gençler, böylece geleceklerini en iyi şekilde inşa etmek için önemli bir adım atıyor.

Uluslararası, İstanbul, Burs, Son Dakika

Son Dakika Eğitim IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı, gençlerin eğitim hayallerini gerçekleştiriyor - Son Dakika

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