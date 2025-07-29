İlknur Özcan: Diş hekimliğinde hastaya bir nefes mesafesinde çalışıyorsunuz - Son Dakika
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Eğitim

İlknur Özcan: Diş hekimliğinde hastaya bir nefes mesafesinde çalışıyorsunuz

İlknur Özcan: Diş hekimliğinde hastaya bir nefes mesafesinde çalışıyorsunuz
29.07.2025 14:30
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Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Özcan, Bilimin Geleceği programında diş hekimliği eğitiminin detaylarını, uygulamalı süreci ve akreditasyonun getirdiği avantajları anlattı.

Prof. Dr. İlknur Özcan, Haberler.com'da yayınlanan ve moderatörlüğünü Meral Karadağ'ın üstlendiği Bilimin Geleceği programına konuk oldu. Diş hekimliği mesleğinin inceliklerinden öğrenci adaylarına yönelik kriterlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Özcan, Biruni Üniversitesi'nin eğitim vizyonunu, uygulamalı öğrenme modelini ve uluslararası denkliği mümkün kılan akreditasyon başarısını anlattı.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE HASTAYLA İLETİŞİM HAYATİ ÖNEMDE

Prof. Dr. Özcan, tıp ve diş hekimliğinin çok farklı disiplinler olduğunu belirtti. Diş hekimliğinde hekimin hasta ile yakın temasta olduğunu vurgulayan Özcan, "Diş hekimliğinde bir nefes mesafesinde çalışıyorsunuz, bu çok önemli. İletişim yeteneği güçlü olmayan bir hekim adayının başarılı olması çok zor" dedi.

AKREDİTASYONLA GELEN YURTDIŞI AVANTAJI

Biruni Üniversitesi'nin diş hekimliği fakültesi olarak 2025 yılı itibarıyla akreditasyon sürecini başarıyla tamamladıklarını açıklayan Özcan, "Akreditasyon sayesinde öğrencilerimiz yurt dışında denkliğe ve iş imkanlarına daha kolay ulaşabiliyor" diyerek uluslararası fırsatlara dikkat çekti.

FAKÜLTEYE GİRİŞTE İLK 80 BİN ŞARTI VAR

Diş hekimliği fakültesinde eğitim almak isteyen adaylar için ilk 80 bin başarı sırasına girme zorunluluğu olduğunu hatırlatan Özcan, akademik yeterlilik kadar mesleğe yatkınlığın da önemli olduğunu belirtti.

İlknur Özcan: Diş hekimliğinde hastaya bir nefes mesafesinde çalışıyorsunuz

ÖĞRENCİLER UYGULAMALI EĞİTİM ALIYOR

"Öğrencilerimiz, hocalarımızın gözetiminde kendi hastanemizde hastaların diş tedavilerini uygulamalı olarak gerçekleştiriyor" diyen Özcan, pandemi sonrası artan enfeksiyon risklerine karşı da tüm öğrenci ünitelerinin separe hale getirildiğini ifade etti.

TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİNE AĞIRLIK VERİLİYOR

Biruni Üniversitesi'nin engelli bireyler, otizmli çocuklar ve huzurevi sakinlerine yönelik sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü söyleyen Özcan, bu bireylerin ağız ve diş taramalarının yapılmasının ardından tedavilerinin fakülte hastanesinde ücretsiz olarak sağlandığını belirtti.

DİŞ SAĞLIĞI BEBEKLİKTE BAŞLAR

Diş sağlığında erken müdahalenin önemine değinen Prof. Dr. Özcan, "Bebek 6 aylık olduktan sonra diş sağlığı bakımı başlar. Ailelerin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

KONFORLU YURT VE STAJ AVANTAJI

Üniversitenin yurtlarının kampüse oldukça yakın olduğunu belirten Özcan, metrobüsle 15 dakika uzaklıkta ve 800 metre mesafede bulunan yurtların konforlu, güvenli ve erişilebilir bir yaşam sunduğunu söyledi. Ayrıca öğrencilerin stajlarını yazın gönüllü, kışın ise zorunlu kotayla kendi hastanelerinde gerçekleştirebildiklerini vurguladı.

Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İlknur Özcan: Diş hekimliğinde hastaya bir nefes mesafesinde çalışıyorsunuz - Son Dakika

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