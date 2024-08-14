İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı. TRT Haber'in detaylarına ulaştığı genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek. Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

VELİLER BİLGİLENDİRİLECEK

Okul-aile iş birliği güçlendirilecek. Yeni dönemde uygulanan faaliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilecek. Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek. Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.