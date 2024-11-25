İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat' - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'

Geniş Video İzle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması yönünde talimat verdiği iddiası hakkında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Senin yazın vız gelir tırıs gider! Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum'' dedi.

25.11.2024 14:05  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlk kez CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından dile getirilen, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı belediyelere kreşlerin kapatılması talimatı verdi' iddiası tartışılmaya devam ediyor.

2024 Yerel Seçimleri'nde İstanbul için yarışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum iddiayla birlikte yeniden karşı karşıya geldi.

"HADİ GEL DE KAPAT"

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Toplantısı'nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakan Murat Kurum'u hedef alarak "Bu akılla millet önümüzdeki sandıkta git başımdan diyecek. Böyle bir işin siyaseti olmaz. Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat. Siz bu yazınızı alın çöpe atın" ifadelerini kullandı.

"105 KREŞ AÇTIK"

"Bu çocuk etkinlik merkezi dediğimiz kreşler var ya, 'Belediyelerin kreş yaptıklarını tespit ettik, belediyeler derhal bu kreşleri kapatın' diye bize yazı yazdı" diyen Ekrem İmamoğlu, "Şimdi, ben bunlara Allah akıl versin diye dua ediyorum ya, bakın, Mustafa Kemal Atatürk ne demiş biliyor musunuz? Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlara karşı ihmal ve kusurun sonucudur demiş. Bu akıl da diyor ki bize, kadınları ve çocukları ihmal edin. Bakın başka bir açıklaması yok bunun. 105 tane kreş açtık. 105 kreş açtık, sıfırdı" ifadelerini kullandı.

"BİZİM KREŞLERİM SİZİN KANAL İSTANBUL'UNUZU YENDİ"

İmamoğlu ayrıca "Daha ilgincini söyleyeyim mi size? Daha ilgincini söyleyeyim. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da belediye başkanlığına aday gösterilen adayları kreş vaatlerinde bulundular. Daha dün, 8 ay önce. Şimdi adaylarının kreş vaatini niye gösterdiler? Çünkü, ben ne dedim hatırlıyor musunuz? Bizim kreşlerimiz sizin Kanal İstanbul'unuzu yendi. Yendi" diye konuştu.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ YALANLADI

Öte yandan bakanlığın belediyeye ait kreşlerin kapatılması yönünde talimat verdiği yönündeki iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Merkezden yapılan açıklamada "İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır" denildi.

İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: \'Hadi gel de kapat\'

İklim Değişikliği, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, 3-sayfa, Eğitim, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Cali:
    işin gücün kavga bir birşey desede cvb versem.derdindesin istanbulda trafik yogunlugu %91 i buluyo aracimla bir yerden bir yere gidemiyoz buna cvb ver bu trafik ne olacak 6 yil bitti tık yok hergun trafik yogunlugu artiyo senin derdin istanbul olmali 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    ADAMSIN BÜYÜK BAŞKAN,,, İMAMOĞLU, GÜMBÜR GÜMBÜR GELIYOR 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
12:51 İbrahim Tatlıses’ten kötü haber Sevenlerinden dua istedi İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi
12:40 Görüntü Türkiye’den Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:23:03. #1.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.