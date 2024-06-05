Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti - Son Dakika
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Eğitim

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

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Öğretmenlik için bir kurs merkezine iş görüşmesine giden genç öğretmen, kendisine maaş olarak 8 bin TL teklif edilince "Sinirden ağlayacağım, 8 bin TL teklif ettiler ya! İlerde çocuğum 'okuyacağım' dediğinde izin vermeyeceğim" diyerek tepkisini dile getirdi.

05.06.2024 12:01
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Atanamayan öğretmenler sorunu gündemdeki yerini korurken bir kurs merkezine iş görüşmesine giden genç öğretmenin çektiği video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"SİNİRDEN AĞLAYACAĞIM"

kendisine maaş olarak 8 bin TL teklif edildiğini belirten genç öğretmen, "Sinirden ağlayacağım, 8 bin TL teklif ettiler ya! İlerde çocuğum 'okuyacağım' dediğinde izin vermeyeceğim" dedi.

"OKUYANIN DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜLER"

Genç öğretmenin videosunun altına "Bu devirde okumuş insana yiyeceği ekmeği de zehir ediyorlar", "Okuyan az para, okumayan çok para kazanır", "Kabul edip şikayet etseydi keşke", "Asgari ücretle geçinilmiyor, yarısını teklif ediyorsunuz insanlara", "Öğretmenin, okuyanın değerini düşürdüler. Amale muamelesi görüyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

İnsan Hakları, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • VURKAÇOĞLU: Türkiyede insan hariç herşeyin değeri arttı. Gübreye bile güç yetmiyor bizi değrleştiren yok sayanlar utansın. 32 0 Yanıtla
  • İLKER GULER: algı yapmayın ya haftalık ya da gunluk ucretidir 7 24 Yanıtla
  • Nuri Varol: ülkemizde egitimciye verilen değer bu maalesef birileri ballı maaş öğretmene 8 bin rezalet 24 0 Yanıtla
  • YoH null: okumayan çok para kazanır sözü tamamen yalan 7 11 Yanıtla
  • Muhammed Erden: herkes çocuğunu okutursa Türkiye böyle hale gelir... köydeki tarlalar bahçeler sahipsiz şuan da , selamlar saygılar sunuyorum 13 3 Yanıtla
  • Alper Elma: bazı şehirlerde özellikle doğuda ve güneydoğuda 8-10 ve12 bin gibi paralara öğretmen ve çocuk gelişimi gibi bölüm calisanlarina bu kadar para veriyorlar ve malesefki bu fiyatlara çalışan insanları bı şekilde buluyorlar ozellikle evde oturmak yerine eve katkıda bulunmak isteyen kadınlari bu işlerde çalıştırmak için rahat buluyorlar. gerçekler acıdır 5 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Eski Haberi ısıtıp yedirmeye çalışıyorlar haftalık 8 bin iyi para 1 5 Yanıtla
  • Özkan Özdemir: Bu memlekette imam olcan hoca olcan bilimsel eğitim neymiş 1 2 Yanıtla
  • Sait Mevlut: Ne demişti Atatürk milletvekili maaşları için -öğretmen maaşını geçmesin. Peki ya şimdi aralarında uçurum var. Allah iyi öğretmenlerle karşılaşmayı nasip etsin ve haklarını da ona göre versin. 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoglu: Türkiye İran gibi oldu 1 1 Yanıtla
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