Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Alper Elma:

bazı şehirlerde özellikle doğuda ve güneydoğuda 8-10 ve12 bin gibi paralara öğretmen ve çocuk gelişimi gibi bölüm calisanlarina bu kadar para veriyorlar ve malesefki bu fiyatlara çalışan insanları bı şekilde buluyorlar ozellikle evde oturmak yerine eve katkıda bulunmak isteyen kadınlari bu işlerde çalıştırmak için rahat buluyorlar. gerçekler acıdır