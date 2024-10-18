İstanbul'da 34 ilçede ders saatleri değişti - Son Dakika
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Eğitim

İstanbul'da 34 ilçede ders saatleri değişti

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 'kış saati' genelgesinin ardından İstanbul Valiliği, 34 ilçede ders saatlerinin değiştirildiğini açıkladı.

18.10.2024 16:06  Güncelleme: 16:21
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla dün 81 ildeki eğitim ve öğretim kurumlarına gönderilen genelgede, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılmış ve ders saatlerinin bu doğrultuda belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştı.

DERS SAATLERİ 35 DAKİKAYA İNDİRİLDİ

İstanbul Valiliği, MEB genelgesine istinaden 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerini değiştirdi. Söz konusu okullarda 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi.


İstanbul\'da 34 ilçede ders saatleri değişti

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Son Dakika Eğitim İstanbul'da 34 ilçede ders saatleri değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Yunus Uslu:
    Dünyada bunu uygulayan tek ülkeyiz. Şu kadar olay cinnet tecavüz suç oluyor da kimse hala bu saçma kış saati uygulamasına devam etmeyelim diyemiyor. 45 13 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    çok komikler ya 38 6 Yanıtla
    Ahmed Mehmed:
    Bu devirde ikili eğitim nedir ya 0 0
  • VillaUmut:
    Ulan madem kış saatleri konusunu anlayacak kadar IQ’ya sahipsiniz, neden toplumu karanlığa mahkum ediyorsunuz yıllardır? 33 5 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Hiç bir işe yaramayan güya Tasarruf amaçlı uygulanan asıl hedef elektrik dağıtım şirketlerine daha fazla kazanç sağlamak amacıyla inatla sürdürülen uygulama. Tam tersi daha fazla elektrik tüketiliyor nerde kaldı Tasarruf hikaye. 28 7 Yanıtla
  • Gizem Soruklu:
    Süreyya hanımın muhteşem değişimi 24 2 Yanıtla
  • RECEP null:
    günde 40 dakika erken çıkış demek 18 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    5 , Dakika Nedir 11 4 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    bu kis tarifesine gecilse olmazmi dünyadan akilliyizya sabah erken kalkiyik lamba yaniyor bu elektirik sirketlerinden avantami aliyirlar yapmiyorlar hayret 8 2 Yanıtla
  • Hakan Sahin:
    bravo 4 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da 34 ilçede ders saatleri değişti - Son Dakika
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