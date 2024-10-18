Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla dün 81 ildeki eğitim ve öğretim kurumlarına gönderilen genelgede, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılmış ve ders saatlerinin bu doğrultuda belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştı.
İstanbul Valiliği, MEB genelgesine istinaden 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerini değiştirdi. Söz konusu okullarda 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi.
Son Dakika › Eğitim › İstanbul'da 34 ilçede ders saatleri değişti - Son Dakika
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