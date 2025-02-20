İstanbul\'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil

Kar yağışı ve dondurucu soğuklar ülke genelini esir aldı. Birçok kentte hayat durma noktasına gelirken okullar da tatil edildi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada kent genelinde okulların bugün tatil edildiğini belirtti.
Vali Davut Gül İstanbul İl AFAD Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında şunları söyledi: "2 gündür aldığımız son verilere göre bugün karla karışık ve kar şeklinde devam eden yağışlar Anadolu yakasında etkili olmuştur. Pazar günü beklenen kar yağışının Avrupa Yakasında etkili olacağı tahmin edilmektedir. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi özel tüm okullar halk eğitim merkezleri kurslar dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum kuruşlarında çalışan gazi, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz idari izinli sayılacaktır."
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün sabah erken saatlerde başlayacak yoğun kar yağışının cumartesiyi de kapsayacak şekilde devam edeceğinin öngörüldüğünü belirterek, "Özellikle yarın (bugün) sabah erken saatlerde yoğun biçimde artması beklenen kar yağışından ötürü lütfen vatandaşlarımız zorda kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmasınlar, çıkacaklarsa da donanımları kar ve kış koşullarına uygunsa çıksınlar. Toplu taşımayı kullanmalarını öneriyoruz." dedi.
İstanbul'un yanı sıra birçok şehirde okullar bugün için tatil edildi. Kar tatilinin devam edeceği şehirler şu şekilde: " Van, Sinop, Samsun, Malatya, Ağrı, Giresun, Iğdır, Ordu, Muş, Bursa, Yalova, Artvin, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Bolu, Kars, Ardahan, Rize, Düzce."
Ayrıca bir haber de motokuryeler için geldi. İstanbul'da motosikletler ve motokuryelerin saat 00.00 itibarıyla trafiğe çıkması yasaklandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da yaptığı açıklamada , yurt genelinde etkili olan kar yağışına karşı alınan önlemleri anlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde: " Sakarya'da 54 kamyon, 12 greyder ile 146 araçla mücadelemizi yürüteceğiz. 25 adet sabit kamera ve 1 adet meteoroloji istasyonuyla çalışmalarımızı yakından sürdürüyoruz. Üzerimize düşeni yapma gayreti içindeyiz. 3 ilimizde özellikle valiliklerimizin koordinasyonuyla çalışmalarını yürütüyoruz.
Sürücülerimizin kış lastiğiyle trafiğe çıkması çok önemli. Yarın (bugün) ve öbür gün önemli değilse seyahatleri ertelemelerini öneriyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşımızdan duyurularımıza dikkat etmelerini rica ediyoruz. Demiryollarında da gerekli önlemleri aldık.
Havayolunda ise İstanbul'da 2 önemli havalimanımız var. 800 personel ile çalışmalar devam ediyor. Pistlerin temizlenmesi ve uçakların iniş ve kalkışlarını sağlama adına çalışmalar devam ediyor. Cuma ve cumartesi için belli uçuşların ertelenmesi söz konusu oldu. Kışın kar elbette bizim ihtiyacımız. Bakanlık olarak gerekli önlemlerimizi aldık. İnşallah bu mücadeleyi yaparak vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz."
Akom, megakent için pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeni ile sıcaklıkların -2 ila 3°C aralığında seyredeceği, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı tahmini de yapıldı.
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