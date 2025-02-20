İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil - Son Dakika
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İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil

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Ülke genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle şu ana kadar İstanbul dahil 34 ilde okullar bugün için tatil edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırmasının beklendiğini belirterek, vatandaşlara özel araçlarını değil toplu taşımayı kullanmalarını önerdi.

20.02.2025 22:26
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Kar yağışı ve dondurucu soğuklar ülke genelini esir aldı. Birçok kentte hayat durma noktasına gelirken okullar da tatil edildi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada kent genelinde okulların bugün tatil edildiğini belirtti.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL

Vali Davut Gül İstanbul İl AFAD Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında şunları söyledi: "2 gündür aldığımız son verilere göre bugün karla karışık ve kar şeklinde devam eden yağışlar Anadolu yakasında etkili olmuştur. Pazar günü beklenen kar yağışının Avrupa Yakasında etkili olacağı tahmin edilmektedir. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi özel tüm okullar halk eğitim merkezleri kurslar dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum kuruşlarında çalışan gazi, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz idari izinli sayılacaktır."

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün sabah erken saatlerde başlayacak yoğun kar yağışının cumartesiyi de kapsayacak şekilde devam edeceğinin öngörüldüğünü belirterek, "Özellikle yarın (bugün) sabah erken saatlerde yoğun biçimde artması beklenen kar yağışından ötürü lütfen vatandaşlarımız zorda kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmasınlar, çıkacaklarsa da donanımları kar ve kış koşullarına uygunsa çıksınlar. Toplu taşımayı kullanmalarını öneriyoruz." dedi.

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

İŞTE OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ ŞEHİRLER

İstanbul'un yanı sıra birçok şehirde okullar bugün için tatil edildi. Kar tatilinin devam edeceği şehirler şu şekilde: " Van, Sinop, Samsun, Malatya, Ağrı, Giresun, Iğdır, Ordu, Muş, Bursa, Yalova, Artvin, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Bolu, Kars, Ardahan, Rize, Düzce."

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor
  • Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerindeki tüm okullar, Şemdinli ilçesinde de taşımalı kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi.
  • Şırnak'ta kar nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
  • Yozgat kent merkezi ile Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde eğitime ara verildi.
  • Erzincan'ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
  • Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
  • Kastamonu genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Şubat Cuma günü Abana, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde yüz yüze, Merkez ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Çatalzeytin, Ağlı, Şenpazar, Doğanyurt ve Küre ilçelerinde de tüm kademelerde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı.
  • Kırıkkale'nin Delice ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi.
  • Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
  • Siirt'in Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan ilçelerindeki tüm okullarda, Siirt merkez ile Kurtalan ve Tillo ilçelerinde ise taşımalı eğitim ile köylerden taşıma merkezi okullarına gelen öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime ara verildi.
  • Tokat'ın Başçiftlik ve Reşadiye ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.
  • Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
  • Tunceli'de devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verilirken, merkez ve Nazımiye, Ovacık, Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
  • Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim-öğretime verilen bir günlük kar tatili uzatıldı, okullar tatil edildi.
İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

İSTANBUL'DA MOTOSİKLETLERİN GECE TRAFİĞE ÇIKMASI YASAK

Ayrıca bir haber de motokuryeler için geldi. İstanbul'da motosikletler ve motokuryelerin saat 00.00 itibarıyla trafiğe çıkması yasaklandı.

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

İŞTE YURT GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da yaptığı açıklamada , yurt genelinde etkili olan kar yağışına karşı alınan önlemleri anlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde: " Sakarya'da 54 kamyon, 12 greyder ile 146 araçla mücadelemizi yürüteceğiz. 25 adet sabit kamera ve 1 adet meteoroloji istasyonuyla çalışmalarımızı yakından sürdürüyoruz. Üzerimize düşeni yapma gayreti içindeyiz. 3 ilimizde özellikle valiliklerimizin koordinasyonuyla çalışmalarını yürütüyoruz.

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

Sürücülerimizin kış lastiğiyle trafiğe çıkması çok önemli. Yarın (bugün) ve öbür gün önemli değilse seyahatleri ertelemelerini öneriyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşımızdan duyurularımıza dikkat etmelerini rica ediyoruz. Demiryollarında da gerekli önlemleri aldık.

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

Havayolunda ise İstanbul'da 2 önemli havalimanımız var. 800 personel ile çalışmalar devam ediyor. Pistlerin temizlenmesi ve uçakların iniş ve kalkışlarını sağlama adına çalışmalar devam ediyor. Cuma ve cumartesi için belli uçuşların ertelenmesi söz konusu oldu. Kışın kar elbette bizim ihtiyacımız. Bakanlık olarak gerekli önlemlerimizi aldık. İnşallah bu mücadeleyi yaparak vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz."

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

AKOM'DAN İSTANBUL'A 3 GÜNLÜK UYARI

Akom, megakent için pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeni ile sıcaklıkların -2 ila 3°C aralığında seyredeceği, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı tahmini de yapıldı.

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor


İstanbul\'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil

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Son Dakika Eğitim İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Cihan Kışla:
    İBB kar sınavını çok iyi veriyor yollarda hiç bir sıkıntı yok teşekkürler imamoğlu süreci iyi yönetiyor o yüzden troller çatlıyor.. birde özel araçla çıkmayın kardeşim sokağa ben Beykoz'dan üsküdar a rahatlık la gidiyorum her gün işe otobüs tam saatinde geliyor. 23 62 Yanıtla
    ömer özdaş:
    yalaka millet yollarda perisan oldu 4 saat te istinyeden maslaga geldim 3 0
    Apple User:
    yalanını iskim senin 1 1
  • Mustafa Kocak:
    kara kabus diye yorum yapıyorsunuz bereket yağıyor 82 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bunlar Kar Görmemiş Hemen Tatil Yapıyorlar Piclerree 13 68 Yanıtla
    Barış Ilkgelen:
    Seninki gitsin Aslanım 1 0
    İBRAHİM ÇAĞLAYAN:
    O zaman sen surunmeye devam hakediyorsun demeki 0 0
  • Çelikk:
    Eyüpspora Başarılar Diliyorum Yarın 11 35 Yanıtla
  • ferhat eser:
    az alkmar içimizi ısıttı ALLAH RAZI OLSUN istediği kadar yağsın istanbul bu gece huzurlu ve çok mutlu 16 28 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Rahmetine sonsuz şükürler olsun Rabbim.Kar'a kabus diyen geri zekalılar kuruyan barajlar doluyor haberiniz varmı? 43 0 Yanıtla
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