İstanbul'daki depremlerin ardından okullar tatil edilecek mi? Bakan Tekin açıkladı - Son Dakika
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Eğitim

İstanbul'daki depremlerin ardından okullar tatil edilecek mi? Bakan Tekin açıkladı

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İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yarın (24 Nisan) okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Okulların yarın açık olacağını belirten Bakan Tekin, "Okullarımızda herhangi bir olumsuz durum yok." dedi.

23.04.2025 15:43  Güncelleme: 16:22
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İstanbul'da Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedilen depremlerin ardından çok sayıda artçı deprem yaşandı. Panik yaratan sarsıntıların ardından yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

OKULLAR İKİ GÜN TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki depremlerin ardından okullar tatil edilecek mi? Bakan Tekin açıkladı
İstanbul\'daki depremlerin ardından okullar tatil edilecek mi? Bakan Tekin açıkladı
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Son Dakika Eğitim İstanbul'daki depremlerin ardından okullar tatil edilecek mi? Bakan Tekin açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • caps lock:
    Bütün istanbul dışarıda. Belki de geceyi dışarıda geçirekcekler. En gerekli zamanda tatil yapmayın. En saçma zamanda tatil yapın. Akıl yoksunları. 42 7 Yanıtla
  • 78908900:
    Tatil etse ,muhalifler neden tatil ettiz der.etmez de debrem olursa neden tatil etmediniz derler...etse bir dert etmese ayrı dert...Pandemi de yaşadık aynı olayı.. 23 12 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    hasar olması mı lazım tatil için gerizekalı sarsıntılar devam ediyor çocuklar en azından biraz kendine gelsin 16 6 Yanıtla
  • es342646:
    Tatil olması için binaların yıkılmasına gerek yok! 17 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    egitime olan sevginiz beni cok memnun etti bakanimmm. 12 7 Yanıtla
  • Khamet:
    Bir şeye de doğru yorum yapın çoğu dalgasını geçiyor Gerçekten okullar daha güvenli evlerden 99 depreminden sonra okulların hepsi Yenilendi deprem lere dayanıklı yapıldı 7 3 Yanıtla
  • Önder null:
    tek olumsuzluk kaynagi sizsiniz 3 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Nevruz'u tatil yapalım mı diyenle bugün okullar tatil olmaz diyen aynı zümre. 1 2 Yanıtla
  • Efem0909:
    İnsanlar eve girmekte tereddüt ediyor en azından yarın için okullar tatil edilebilir 2 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    vallaha kafası hiç çalışmıyor. ne psikoloji biliyor ne insanlaik. biat sistemi muakadderat sistemi bunlar 1 1 Yanıtla
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