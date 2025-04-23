İstanbul\'daki depremlerin ardından okullar tatil edilecek mi? Bakan Tekin açıkladı

İstanbul'da Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedilen depremlerin ardından çok sayıda artçı deprem yaşandı. Panik yaratan sarsıntıların ardından yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

OKULLAR İKİ GÜN TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah." ifadelerini kullandı.