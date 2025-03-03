İstanbul Valisi Davut Gül'ü mest eden video! "Bizim çocuklar" notuyla paylaştı - Son Dakika
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Eğitim

İstanbul Valisi Davut Gül'ü mest eden video! "Bizim çocuklar" notuyla paylaştı

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İstanbul Esenyurt'ta bir ortaokulun öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde koro halinde "Ramazan geldi Ramazan" ilahisini seslendirdi. O anlara kayıtsız kalamayan İstanbul Valisi Davut Gül, videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp "Bizim çocuklar" notunu düştü.

03.03.2025 13:41
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Esenyurt'ta bir okulda öğrencilerin ramazan ilahisi ile güne başladığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada beğeni topladı. Bu kapsamda İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ortaokulda öğrenciler, ramazanı ilahi ile karşıladı. Sabah okula gelen öğrenciler törende öğretmenleri ile birlikte "Ramazan geldi Ramazan" ilahisini hep bir ağızdan söyledi.

DAVUT GÜL "BİZİM ÇOCUKLAR" NOTUYLA PAYLAŞTI

Öğrencilerin göz dolduran performansını ise İstanbul Valisi Davut Gül, X hesabında paylaştı. Gül, paylaşımında "Bizim çocuklar" ifadelerine yer verirken paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

İstanbul Valisi Davut Gül\'ü mest eden video! "Bizim çocuklar" notuyla paylaştı

Kültür Sanat, Sosyal Medya, Davut Gül, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Eğitim, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İstanbul Valisi Davut Gül'ü mest eden video! 'Bizim çocuklar' notuyla paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • VillaUmut:
    Abicim sizin bizim mi var, oruç tutmayanları valilik hor mu görecek yani? Hor göreceksen maaşımdan da %35’i kesmeyeceksin, git maaşını nereden alırsan al. 95 63 Yanıtla
    Mehmet null:
    müslüman olmayanlarıda unutmamış valimiz gecekondu umut 2 2
    Mehmet Demir:
    zorunamı gitti ne var bunda 1 2
  • Erol MARASLI:
    Devletin valisi olmak yerine hükümetin valisi olursa çocukları dahi sizin,bizim diye ayrımcılık yaparsın.yazıkşar olsun.yazıklar olsun 82 36 Yanıtla
  • Manavuz123:
    putcular yine kudurmus 23 59 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    cocuklarin hepsi bizim.. genclerim hepsi bizim. bu bizim olaylari cok yasa basa uyan seyler degil.. hele makama asla. 61 14 Yanıtla
  • Mehmet null:
    helal olsun bizim çocuklar 10 35 Yanıtla
  • 205622:
    keşke teğmen lerede bizim çocuklar deseydin sıkmadı mi 18 11 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Manavuz karinuiskim 17 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Davut Gül'ü mest eden video! "Bizim çocuklar" notuyla paylaştı - Son Dakika
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