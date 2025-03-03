Esenyurt'ta bir okulda öğrencilerin ramazan ilahisi ile güne başladığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada beğeni topladı. Bu kapsamda İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ortaokulda öğrenciler, ramazanı ilahi ile karşıladı. Sabah okula gelen öğrenciler törende öğretmenleri ile birlikte "Ramazan geldi Ramazan" ilahisini hep bir ağızdan söyledi.
Öğrencilerin göz dolduran performansını ise İstanbul Valisi Davut Gül, X hesabında paylaştı. Gül, paylaşımında "Bizim çocuklar" ifadelerine yer verirken paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.
Son Dakika › Eğitim › İstanbul Valisi Davut Gül'ü mest eden video! 'Bizim çocuklar' notuyla paylaştı - Son Dakika
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