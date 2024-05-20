İTÜ MTAL arıları, başarılarına devam Eediyor - Son Dakika
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Eğitim

İTÜ MTAL arıları, başarılarına devam Eediyor

İTÜ MTAL arıları, başarılarına devam Eediyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) öğrencileri, arı yetiştiriciliği konusunda elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Bilimsel ve teknik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştiren öğrenciler, hem teorik bilgiye sahip oluyorlar hem de pratikte uygulama şansı buluyorlar. Bu da onların sektöre hazır yetişmelerini sağlıyor.

20.05.2024 15:26
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Genç arılarımız, lise yılları boyunca Teknofest Elektrikli Araç Yarışması, Samsung Solve for Tomorrow Smart Cities Yarışması, GEBİTAG Sempozyumları ve Genç Uluslararası Bilim Fuarı gibi prestijli etkinliklere katıldılar. Ayrıca, okulumuzun dahil olduğu Erasmus+ projeleri kapsamında İtalya ve Hollanda'da İTÜ MTAL'yi başarıyla temsil ettiler ve alanında önde gelen şirketlerde stajlar yaptılar.

Doruk ve Poyraz'ın, lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca, Dünya QS sıralamalarında Makine Mühendisliği'nde 28. sırada, teknik üniversite sıralamasında ise 52. sırada yer alan Politecnico di Torino'dan mezun olduktan sonra ülkemize dönerek önemli çalışmalara imza atacaklarından eminiz. Ayrıca öğrencilerimiz üniversite hayatları sırasında da İTÜ MTAL'nin genç arılarına rehberlik edeceklerini belirttiler.

İTÜ MTAL arıları, başarılarına devam ediyor

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