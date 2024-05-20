İTÜ MTAL arıları, başarılarına devam Eediyor

Eğitim

Genç arılarımız, lise yılları boyunca Teknofest Elektrikli Araç Yarışması, Samsung Solve for Tomorrow Smart Cities Yarışması, GEBİTAG Sempozyumları ve Genç Uluslararası Bilim Fuarı gibi prestijli etkinliklere katıldılar. Ayrıca, okulumuzun dahil olduğu Erasmus+ projeleri kapsamında İtalya ve Hollanda'da İTÜ MTAL'yi başarıyla temsil ettiler ve alanında önde gelen şirketlerde stajlar yaptılar.

Doruk ve Poyraz'ın, lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca, Dünya QS sıralamalarında Makine Mühendisliği'nde 28. sırada, teknik üniversite sıralamasında ise 52. sırada yer alan Politecnico di Torino'dan mezun olduktan sonra ülkemize dönerek önemli çalışmalara imza atacaklarından eminiz. Ayrıca öğrencilerimiz üniversite hayatları sırasında da İTÜ MTAL'nin genç arılarına rehberlik edeceklerini belirttiler.