Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı - Son Dakika
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Eğitim

Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

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Bursa'da ''Okulda başı açık kız öğrenci istemiyorum'' sözleriyle gündeme gelen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, bu kez de yardımcısı kadın müdürün odasının kapısını tekmelerle kırdırdı. Büyük tepki görüntüler sonrası okul müdürü açığa alındı.

20.09.2024 12:02  Güncelleme: 12:26
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Bursa'da velilerle yaptığı bir toplantıda sarf ettiği "Herkesin başını kapatması gerek. Şort giyen veya başını örtmeyen öğrencilere müdahale ederiz" şeklindeki sözleriyle tepki çeken Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, bu kez kadın müdür yardımcısının odasına zorla girdiği anlara ilişkin görüntüyle gündeme geldi.

KADIN MÜDÜR YARDIMCISININ KAPISINI KIRDI

Müdür yardımcısı tarafından anbean kaydedilen görüntülerde okul müdürünün yanındaki kişilerle birlikte odaya zorla girdiği görülüyor. Kadın müdür yardımcısı, müdürün görevini kötüye kullandığını belirtirken bir tepki de Eğitim Sen Başkanı Derviş Erdem'den geldi. Erdem, meslektaşına yapılan bu saldırıyı kınadı ve durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın yankıları sürerken kadın müdür yardımcısının kapısını tekmeleyerek kıran okul müdürünün açığa alındığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlattı

Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

3-sayfa, Eğitim, Güncel, Kadın, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • sertug:
    kabadıyımısın okul müdürümü bu özgüven nerden geliyo die sorarlar adama 275 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    SERİAT İSTİYORUZ AMA ŞİDDETİ ASLA KABUL ETMİYORUZ ŞERİAT GELECEK DERTLER BİTECEK 50 213 Yanıtla
  • Osman Koca:
    bey oldum sanmış 205 2 Yanıtla
  • Kemal Aksakal:
    tiplere bak hele ulkenin sirtindaki kamburlar 197 5 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Bürokrasinin en çirkin örneği, özel okuldu o bayanın aklına gelebilirmi o odayı sahiplenmek baban mı verdi sana odayı, tabiki Müdür karar verecek, o zavallı da kaba kuvvete başvurmuş, kalem kılıçtan keskindir atasözünü unutmuş 22 179 Yanıtla
  • Sofia Willim:
    zorbalık 184 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    devlet malına zarar vermesinden dolayı tutuklanması gerekir 173 4 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Badem biyikliysa hayatta birşey olmaz 145 4 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bunları gördükçe siyasal İslam'dan nefret eder oldum 77 5 Yanıtla
  • Coşkun Dinç:
    Deliler Hastanesi'nde Git yat burası Okul... 67 1 Yanıtla
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