Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Eğitim

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Bursa'da velilerle yaptığı bir toplantıda sarf ettiği "Herkesin başını kapatması gerek. Şort giyen veya başını örtmeyen öğrencilere müdahale ederiz" şeklindeki sözleriyle tepki çeken Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, bu kez kadın müdür yardımcısının odasına zorla girdiği anlara ilişkin görüntüyle gündeme geldi.

KADIN MÜDÜR YARDIMCISININ KAPISINI KIRDI

Müdür yardımcısı tarafından anbean kaydedilen görüntülerde okul müdürünün yanındaki kişilerle birlikte odaya zorla girdiği görülüyor. Kadın müdür yardımcısı, müdürün görevini kötüye kullandığını belirtirken bir tepki de Eğitim Sen Başkanı Derviş Erdem'den geldi. Erdem, meslektaşına yapılan bu saldırıyı kınadı ve durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın yankıları sürerken kadın müdür yardımcısının kapısını tekmeleyerek kıran okul müdürünün açığa alındığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlattı