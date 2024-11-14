Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürüne 'üstün başarı' ödülü verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürüne 'üstün başarı' ödülü verildi

Geniş Video İzle

Bursa'da yardımcısı kadın müdürün odasına kapısını tekmelerle kırarak giren ve açığa alınan Ergin Kaya Kırbıyık'a Milli Eğitim tarafından 'üstün başarı' ödülü verildi.

14.11.2024 19:50  Güncelleme: 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da velilerle yaptığı bir toplantıda sarf ettiği "Herkesin başını kapatması gerek. Şort giyen veya başını örtmeyen öğrencilere müdahale ederiz" şeklindeki sözleriyle tepki çeken ardından da kadın yardımcısının odasına kapıyı kırarak girdiği görüntüleri ortaya çıkan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Ergin Kaya Kırbıyık açığa alınmıştı. Kırbıyık bu kez aldığı 'Üstün başarı' ödülü ile gündeme geldi.

AÇIĞA ALINAN MÜDÜRE 'ÜSTÜN BAŞARI' ÖDÜLÜ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024 yılında 719 kişiye üstün başarı ödülü verildiğini duyurdu. Açığa alınan okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık da ödül alan isimlerden biri oldu. Türkiye Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB SEN) MYK Üyesi Serkan Bebek yazılı açıklama yaparak bu duruma tepki gösterdi. Bebek, "Eğitimin en büyük sorunlarından biri olan liyakat ilkesi maalesef yıllardır göz ardı edilmektedir. 2019'da ödül dağıtılan 7 bin 576 kişinin 5 bin 169'u yandaş sendika üyesiydi. 2023 yılına geldiğimizde bu oran yüzde 80'lere ulaşmıştır" ifadelerini kullandı. Kırkbıyık'a verilen 'Üstün başarı' ödülüne tepki gösteren Bebek şu ifadeleri kullandı: Veli toplantısında 'başı açık öğrenciye de şort giyen öğrenciye de karışırım' dedikten sonra hakkında soruşturma açılan ve en son müdür yardımcısının kapısını kırması sonucu açığa alınan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulunun Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık maaşla ödüllendirme verildi.

NE OLMUŞTU?

Bursa'da, Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, velilerle yaptığı bir toplantıda sarf ettiği "Herkesin başını kapatması gerek. Şort giyen veya başını örtmeyen öğrencilere müdahale ederiz" şeklindeki sözleriyle tepki çekmişti. Daha sonra Kırkbıyık'ın kadın müdür yardımcısının odasına kapısını tekmeleyerek girdiği görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Okul müdürü görüntülerin ardından açığa alınmış, Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlatmıştı.

Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürüne \'üstün başarı\' ödülü verildi

3-sayfa, Eğitim, Toplum, Bursa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürüne 'üstün başarı' ödülü verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Murat Kara:
    EEEE BOYLE YONETİM BOYLE BİTMİŞ EGTİM BOYLE EGTİMCİ MADALYA VERİRSEN NESİLDE BOYLE EGTİMDEN MAHRUM KALIR 27 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gayet normal bizim ülkede herşey tersine oluyor bu ne ya 20 3 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Ne Büyük Başarı Anlatamam 19 1 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    yozlaşmış ülkede ödül zaten en büyük dejenereye verilir normal karşılıyorum zerrede şaşırmadik 20 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kaymakam felan yapsaydınız 18 1 Yanıtla
  • Turgay Yılmaz:
    yurdum insanı,liyakat lı hoca,şaşırdın mı elbet te hayır 13 1 Yanıtla
  • Ender seker:
    hani görevden alınmıştı ceza evine yollanmıştı hayatı yalan bu Akp nin 10 3 Yanıtla
  • taha albayrak:
    tiplerinde meymenet yok 6 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Hepsi aynı .... laciverti şaşırılacak bir şey yok!Ödül verenlerde aynı zihniyetin ürünü değil mi? 6 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Tek adam rejimi/parti devleti normaldir 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Almanya’da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü Almanya'da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
09:15 Zeynep Bastık ’’en seksi Türk kadını’’ seçildi, sosyal medya ikiye bölündü Zeynep Bastık ''en seksi Türk kadını'' seçildi, sosyal medya ikiye bölündü
09:13 Cübbeli Ahmet’in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti Cübbeli Ahmet'in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti
09:11 Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar
09:05 Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi
09:03 Galatasaray, Devler Ligi’nde büyük hezimete uğradı Galatasaray, Devler Ligi'nde büyük hezimete uğradı
08:38 Mbappe’nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
08:07 Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 20:44:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürüne 'üstün başarı' ödülü verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.