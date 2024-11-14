Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürüne \'üstün başarı\' ödülü verildi

Eğitim

Bursa'da velilerle yaptığı bir toplantıda sarf ettiği "Herkesin başını kapatması gerek. Şort giyen veya başını örtmeyen öğrencilere müdahale ederiz" şeklindeki sözleriyle tepki çeken ardından da kadın yardımcısının odasına kapıyı kırarak girdiği görüntüleri ortaya çıkan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Ergin Kaya Kırbıyık açığa alınmıştı. Kırbıyık bu kez aldığı 'Üstün başarı' ödülü ile gündeme geldi.

AÇIĞA ALINAN MÜDÜRE 'ÜSTÜN BAŞARI' ÖDÜLÜ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024 yılında 719 kişiye üstün başarı ödülü verildiğini duyurdu. Açığa alınan okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık da ödül alan isimlerden biri oldu. Türkiye Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB SEN) MYK Üyesi Serkan Bebek yazılı açıklama yaparak bu duruma tepki gösterdi. Bebek, "Eğitimin en büyük sorunlarından biri olan liyakat ilkesi maalesef yıllardır göz ardı edilmektedir. 2019'da ödül dağıtılan 7 bin 576 kişinin 5 bin 169'u yandaş sendika üyesiydi. 2023 yılına geldiğimizde bu oran yüzde 80'lere ulaşmıştır" ifadelerini kullandı. Kırkbıyık'a verilen 'Üstün başarı' ödülüne tepki gösteren Bebek şu ifadeleri kullandı: Veli toplantısında 'başı açık öğrenciye de şort giyen öğrenciye de karışırım' dedikten sonra hakkında soruşturma açılan ve en son müdür yardımcısının kapısını kırması sonucu açığa alınan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulunun Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık maaşla ödüllendirme verildi.