Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı

Kamuda görev almak isteyenler için şartları sağlayanlar için kadrolar açıldı. Askeri personel, öğretim üyesi, işçi, zabıta, memur, sözleşmeli personel, uzman yardımcısı gibi kadrolara ihtiyaç duyuldu. Kamu personeli olmak isteyenler için Kamunun tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor. En düşük memur maaşı son yapılan zamlarla birlikte 40 bin lirayı aşmıştı.
Kamu memuru ya da sözleşmeli personel olunması halinde yılda iki defa maaşlara zam yapılıyor. Nöbet ya da vardiyalı çalışma sistemi dışında çalışan personeller hafta sonları izin yaparken hafta içi de saat 08:30 ile 17:00 arasında çalışma imkanı buluyorlar.
Yine vardiya ya da nöbeti olmayanlar resmi tatillerde ücretli izin yapma hakkına sahip oluyor. En düşük memur maaşı da 40 bin lira seviyesine yükseldi.
Bunun yanında mesai, ek ödeme, destek ve yardımlarla birlikte bazı memurlar için sosyal tesis hakları da bulunuyor ve aileleriyle birlikte bu haktan yararlanabiliyorlar. Ayrıca memuriyette disipline aykırı suçlar işlenmedikçe işten çıkarılma durumları da gerçekleşmiyor.
7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım)
33 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım)
18 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)
16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)
8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)
100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)
1 ESKİ HüKüMLÜ İŞÇİ ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)
66 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
6 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)
13 ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)
13 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 19 Ekim - 4 Kasım)
4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Ekim - 2 Kasım)
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Ekim - 4 Kasım)
17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 18 Ekim - 25 Ekim)
60 ZABITA MEMURU ALACAK ( 25 Kasım - 29 Kasım)
96 MEMUR ALACAK ( 21 Kasım - 29 Kasım)
5 ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI ( 18 Ekim - 1 Kasım)
3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)
5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI ( 18 Ekim - 1 Kasım)
17 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)
15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)
1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İLANI ( 17 Ekim - 31 Ekim)
ASKERi PERSONEL ALACAK ( 17 Ekim - 3 Kasım)
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 22 Kasım)
İPTAL İLANI ( 16 Ekim - 26 Ekim)
25 MEMUR ALACAK ( 20 Kasım - 22 Kasım)
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)
58 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)
11 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)
2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)
8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)
3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)
DÜZELTME İLANI ( 15 Ekim - 25 Ekim)
1 MEMUR ALACAK ( 20 Kasım - 22 Kasım)
2390 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Ekim - 30 Ekim)
2024 Yılı Açıktan Personel(Mühendis, Şehir Bölge Plancısı ve Teknisyen) Alımı ( 21 Ekim - 4 Kasım)
175 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKTIR ( 15 Ekim - 29 Ekim)
91 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Ekim - 29 Ekim)
14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 14 Ekim - 27 Ekim)
300 ADET İTFAİYE ERİ ALACAK ( 18 Kasım - 22 Kasım)
3 (ÜÇ) UZMAN, 1 (BİR) HUKUK MÜŞAVİRİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN VE 1 (BİR) DESTEK PERSONELİ ALIMI YAPACAK ( 4 Kasım - 12 Kasım)
34 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
18 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
18 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
3 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)
23 ADET SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI ( 21 Ekim - 29 Ekim)
7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 14 Ekim - 28 Ekim)
4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 25 Ekim)
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 29 Ekim)
17 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 25 Ekim)
21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)
8 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)
3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)
3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)
3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 9 Ekim - 23 Ekim)
37 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 9 Ekim - 23 Ekim)
8 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 8 Ekim - 22 Ekim)
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 4 Kasım - 15 Kasım)
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 14 Kasım)
8 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)
2 MEMUR ALACAK ( 18 Kasım - 20 Kasım)
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 12 Kasım - 15 Kasım)
1 ÖĞRETİM ÜYESİ İPTAL İLANI ( 9 Ekim - 23 Ekim)
7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 15 Ekim - 31 Ekim)
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 15 Kasım)
2 MEMUR ALACAK ( 4 Kasım - 6 Kasım)
1 MEMUR ALACAK ( 29 Ekim - 31 Ekim)
100 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 14 Ekim - 25 Ekim)
300 İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ALINACAKTIR. ( 24 Ekim - 30 Ekim)
15 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 17 Ekim - 25 Ekim)
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 16 Eylül - 25 Ekim)
1 MEMUR ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)
1 MEMUR ALACAK ( 21 Ekim - 23 Ekim)
Son Dakika › Eğitim › Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı - Son Dakika
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