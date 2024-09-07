Kayıt parası için \'\'Şehir efsanesi\'\' diyen Bakan Tekin\'i zora sokacak video

Eğitim

Milyoner\'e damga vuran soru! Bir "Bam" yüzünden 100 bin liradan oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "şehir efsanesi" dediği "kayıt ücreti" tartışmasını yeniden alevlendirecek bir video paylaşıldı. Çocuğunu kaydettirmek için gittiği devlet okulunda bağış adı altında kendisinden kayıt parası istendiğini belirten vatandaş çektiği videoda "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyız. Devlet okuluna kayıt yaparken para mı vereceğiz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"VERMİYORUM DEDİM, VERMEDİM"

Açıklamasının devamında eline içerisinde Iban bilgilerinin yer aldığı kağıdın tutuşturulduğunu belirten vatandaş, "Okula bağış yapacakmışım. Okulun ihtiyacı olduğunu söylediler. Vermiyorum dedim, vermedim. Siz de vermeyin" dedi.

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, devlet okullarında istenen kayıt ücretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti: "Israrlı bir biçimde her ortamda söylüyorum. Bu söylediklerim dışında eğer bir okul yöneticisi okula 'kayıt ücreti' adıyla bir talepte bulunuyorsa, illegal bir iş yapıyordur. Bizim haberdar olmamız durumunda gerekli uyarıları yaparız ama bu, bir şehir efsanesi haline dönüştü."