Kayıt parası için ''Şehir efsanesi'' diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video - Son Dakika
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Eğitim

Kayıt parası için ''Şehir efsanesi'' diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video

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Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala devlet okullarındaki bağış adı altında istenen kayıt parası zulmü devam ediyor. Bu durumu yaşayan bir vatandaş çektiği video ile isyan etti.

07.09.2024 09:32
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "şehir efsanesi" dediği "kayıt ücreti" tartışmasını yeniden alevlendirecek bir video paylaşıldı. Çocuğunu kaydettirmek için gittiği devlet okulunda bağış adı altında kendisinden kayıt parası istendiğini belirten vatandaş çektiği videoda "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyız. Devlet okuluna kayıt yaparken para mı vereceğiz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"VERMİYORUM DEDİM, VERMEDİM"

Açıklamasının devamında eline içerisinde Iban bilgilerinin yer aldığı kağıdın tutuşturulduğunu belirten vatandaş, "Okula bağış yapacakmışım. Okulun ihtiyacı olduğunu söylediler. Vermiyorum dedim, vermedim. Siz de vermeyin" dedi.

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, devlet okullarında istenen kayıt ücretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti: "Israrlı bir biçimde her ortamda söylüyorum. Bu söylediklerim dışında eğer bir okul yöneticisi okula 'kayıt ücreti' adıyla bir talepte bulunuyorsa, illegal bir iş yapıyordur. Bizim haberdar olmamız durumunda gerekli uyarıları yaparız ama bu, bir şehir efsanesi haline dönüştü."

Kayıt parası için \'\'Şehir efsanesi\'\' diyen Bakan Tekin\'i zora sokacak video

Yusuf Tekin, 3-sayfa, Eğitim, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kayıt parası için ''Şehir efsanesi'' diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (67)

  • Ali bircan Asiltürk: Bir lokantaya girer bin lira hesap ödersin. Çocuğun içinde bin TL versen ne olur. Verenlerin sırtından geçineceğine. Okul bizim okulumuz. 217 773 Yanıtla
  • Erdal Baygar: Bu ülkenin en büyük sıkıntısı DENETİM. 596 6 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan: bizde devlet okuluna veriyoruz öğretmenin attığı mesajı paylaşım isterseniz çocuk başı bizden de istendi. diğer istekler hariç 326 19 Yanıtla
  • Kamil Şenel: Şehir efsanesi dediğine göre bakan herhalde japonyada bakanlık yapıyor. 324 15 Yanıtla
  • Wolf_man666 null: Her okul Para istiyor ve zorluyor! Sistem baştan yanlış. Devlet Dünyanın Masrafına girip Bedava kitaplar dağıtıyor! Ama okullar buna uymuyor. Kendi Anlaştıkları Yayın evlerinden, Kırtasiyelerden ÇOK YÜKSEK FİYATA Başka Kitaplar Aldırıyorlar ve bu zorunlu Oluyor. Devletin dağıttığı Kitaplar kullanılmıyor nerdeyse. Hem veliler Yüksek fiyatlar ödüyor, Hem DEVLETIMİZ ZARAR ediyor. Okullarda tahminimce Bu yayın evlerinden Huzura eriyor! Devletimiz En azından Bedava kitap olayından zarar etmesin. NASIL OLSA DEVLETIN KİTAPLARINDAN OKUTULMUYOR ÇOCUKLAR 311 27 Yanıtla
  • dinçer: benim oğlan için de tam devlet destekli okulda 12. sınıf kayıt yenileme parası için 12,500? istediler.. şaka yapıyorlar zannettim meğer gerçekmiş 215 6 Yanıtla
  • Osman Turan: adamlar şikayet edeceğiz deyince istediğiniz yer edin birşey çıkmaz sonucunda diyormuş yazık gerçekten... 199 6 Yanıtla
  • Alper Eren: Haklısın ama burokrasinin getirdiği konum yıllardır böyle, sistem böyle işliyor. 144 12 Yanıtla
  • Mehmet: KAYIT YQPMAYA BİLE GİTMEYİN OTOMATIK KAYIT OLUYOR BRN HİÇ GİTMRDİM OKULA PZRTEEİDE ORTAOKULA BASLAYACAK COCUGUM 98 13 Yanıtla
  • Aydın şimşek: Pişmiş kelle efsanesi 88 14 Yanıtla
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