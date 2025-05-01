Kendisine teklif edilen maaş avukatı isyan ettirdi: Dalga geçiyorsunuz herhalde - Son Dakika
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Eğitim

Kendisine teklif edilen maaş avukatı isyan ettirdi: Dalga geçiyorsunuz herhalde

Kendisine teklif edilen maaş avukatı isyan ettirdi: Dalga geçiyorsunuz herhalde

Baro tarifesinde aylık 25 bin TL olarak belirlenen asgari tarifeye rağmen genç bir avukata 15 bin TL maaş teklif edildi. Hukuk bürosundan gelen aylık 15 bin TL'lik maaş teklifine tepki gösteren genç avukat, ''Dalga geçiyor olmalısınız herhalde'' dedi.

01.05.2025 14:27
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Bir hukuk bürosu, yeni mezun bir avukata aylık 15.000 TL maaş teklifinde bulundu. Teklifi değerlendiren avukat ise bu rakamı tepkisini sert bir dille dile getirdi.

Ofis yönetici avukatla konuşmasını paylaşan avukata, "Eşimle birlikte iki avukat olarak çalışıyoruz. Ortalama 20-25 duruşmamız oluyor, yoğun bir ofis değiliz. Bu nedenle 15 bin TL düşünüyoruz. Aldığınız dosyalardan da bir pay almıyoruz" teklifini yaptı.

"DALGA GEÇİYOR OLMALISINIZ"

Genç avukat bu teklife "Dalga geçiyor olmalısınız herhalde. İsterseniz, sayenizde duruşmalara girebiliyoruz, tecrübe oluyor diye biz size ücret verelim." dedi.

AVUKATLIK TARİFESİ BİLE 25 BİN TL

Genç avukata 15 bin TL teklif edilirken akıllara baroların belirlediği asgari tarife geldi. Baroların belirlediği tarifeye göre bir avukata aylık en az 25 bin TL ödenmek zorunda.

Kendisine teklif edilen maaş avukatı isyan ettirdi: Dalga geçiyorsunuz herhalde

İş Dünyası, Ekonomi, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kendisine teklif edilen maaş avukatı isyan ettirdi: Dalga geçiyorsunuz herhalde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • kenan özkaya:
    Bir zamanlar parmakla gösterilen itibar gören öğretmenlik, avukatlık vs. Maddi manevi yıllarca verilen emeğin karşılığı kamuda çalışan bir temizlik personelinin aldığı maaşı bile alamaması günümüz Türkiyesinde artık nereden, nereye dedirtiyor. 109 10 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    HUKUK OKUYACĞINA..2 YILLIK SAĞLIK TEKNİSYENLİĞİ VE 2 YILLIK LABARON OKUYANLAR ÖZEL DE VE DEVLETTE 50.000 TL NİN ÜZERİNDE İŞ BULUYOR 76 22 Yanıtla
    onder geldi:
    çobanlık oku daha fazla kazanırsın 0 0
  • AHMET GEZER GEZER:
    Maalesef ülkemin acınası hali bu. 81 9 Yanıtla
    Osman:
    ülkeyle ne alaka 15bin teklif edende 0 0
  • Salih4198:
    ya insanlarla resmen alay ediyorlar, şaka gibi 75 4 Yanıtla
  • Murat Sert:
    okumak bitmis.artik direk meslege yönelecen.okumak icin verecegin parayida sermaye yap. 75 2 Yanıtla
  • Çağatay Edesen:
    Okuhmayacahsın gardeşim... 38 18 Yanıtla
  • Murat Uzun:
    arkadaşlar benim üzüldüğüm konu ne biliyormusunuz? bu insanlar birilerinin hakkını savunmak için bu işi yapıyorlar ama kendi kendilerine birbirinin emeğini hakkını çalıyorlar bizi savunacak bu kişilermi bi davada şimdi ? çok acı 39 4 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    yok artık 32 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    zaten yalan dolan savunma yapıyorsunuz daha ne istiyorsunuz çok bile size bir şey danış san dünyayı istersiniz. 9 25 Yanıtla
    Zeynep Altay:
    SİZ DE SUÇ İŞLEMEKLE SUÇLANDIĞINIZDA; SÜPER AVUKAT İSTERSİNİZ. SÜPER AVUKAT İÇİN SÜPER PARAYA GELİNCE DE NE YAPTINIZ DERSİNİZ... 0 0
  • engin7976744:
    Özel üniversiteler ve yurt dışındaki üniversite görünümlü bürolar, adeta şeker dağıtır gibi diploma dağıtıyor... Olacağı bu... Eskiden Ankara İstanbul Hukuk vardı ve mesleğin de prestiji vardı... 24 2 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    çüşşşşş 22 2 Yanıtla
  • Oa343862!:
    AKP zihniyetinin ülkeyi getirdiği durum, Rusya dagildiginda rus kadınlarının düştüğü duruma inşallah bizim kadınlarımız düşmez. 9 5 Yanıtla
  • Zeynep Altay:
    BEYAZ YAKALININ ACI SONU. İTİBARSIZLAŞTIRMA BAŞARIYLA SONUÇLANMIŞTIR. KİMSE DE UTANMA KALMADI. 12 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ülkede adalet kalmadı ki ,avukatlığın değeri olsun...Ayıp ya asgari ücret bile 22 bin kusür lira iken bu teklifi yapanlara... 10 0 Yanıtla
  • mustafa andaç:
    Başka bir arzunuz dedirten cinsten bir muameleye maruz kalmış avukat :( 1 0 Yanıtla
  • Gülşen Bilgen:
    Bir de öğretmenlerin halini bilseniz, 12 bin TL teklif edildi. Sigorta zaten asla yapılmaz, köle gibi çalışırsın 3 kuruş kazanırsın ha hayır dersen sırada binlercesi var zaten denilir. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kendisine teklif edilen maaş avukatı isyan ettirdi: Dalga geçiyorsunuz herhalde - Son Dakika
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