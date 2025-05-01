Bir hukuk bürosu, yeni mezun bir avukata aylık 15.000 TL maaş teklifinde bulundu. Teklifi değerlendiren avukat ise bu rakamı tepkisini sert bir dille dile getirdi.
Ofis yönetici avukatla konuşmasını paylaşan avukata, "Eşimle birlikte iki avukat olarak çalışıyoruz. Ortalama 20-25 duruşmamız oluyor, yoğun bir ofis değiliz. Bu nedenle 15 bin TL düşünüyoruz. Aldığınız dosyalardan da bir pay almıyoruz" teklifini yaptı.
Genç avukat bu teklife "Dalga geçiyor olmalısınız herhalde. İsterseniz, sayenizde duruşmalara girebiliyoruz, tecrübe oluyor diye biz size ücret verelim." dedi.
Genç avukata 15 bin TL teklif edilirken akıllara baroların belirlediği asgari tarife geldi. Baroların belirlediği tarifeye göre bir avukata aylık en az 25 bin TL ödenmek zorunda.
Son Dakika › Eğitim › Kendisine teklif edilen maaş avukatı isyan ettirdi: Dalga geçiyorsunuz herhalde - Son Dakika
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