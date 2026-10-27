Kilis\'te yabancı uyruklulara İl Göç İdaresi\'nde siber güvenlik eğitimi verildi

Kilis'te yabancı uyruklulara İl Göç İdaresi'nde siber güvenlik eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İl Göç İdaresi'nde yabancı uyruklulara tercümanla siber güvenlik bilgilendirmesi yaptı. Eğitimde dolandırıcılık, oltalama, hesap kiralama ve yasa dışı bahis konuları ele alınarak farkındalık artırılmak istendi.
Kilis Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber güvenlik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Kilis'te ikamet eden yabancı uyruklu misafirlerin dijital dünyada güvende kalması amacıyla İl Göç İdaresi'nde düzenlenen bilgilendirme faaliyetinde, katılımcılara tercüman aracılığıyla bilgi verildi. Eğitimde, nitelikli dolandırıcılık ve oltalama (phishing) yöntemleri, hesap kiralama tehlikesi, yasa dışı bahis riskleri, sosyal medya kullanımı, siber güvenlik ve güvenli internet kuralları konuları ele alındı.
Ekipler, bilgilendirme çalışmalarıyla katılımcıların siber suçlara karşı farkındalığının artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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