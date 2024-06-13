Kocaeli\'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin\'den ilk açıklama

Eğitim

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisenin mezuniyet töreni için velilere gönderilen onay formunda "Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon koluz gömlek ve tişört giyemez." ibareleri yer aldı. Bazı kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle tören alanına alınmadı. Valilik ise konuyla ilgili soruşturma başlatırken konuya ilişkin bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Bakan Tekin, Habertürk ekranlarında katıldığı bir programda Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde yaşananlara ilişkin konuştu.

"OKUL MÜDÜRÜMÜZ GAYET MANTIKLI BAŞLANGIÇ YAPMIŞ"

Bakan Tekin, "Okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış. Velilere 'mezuniyet programı yapıyoruz, öğrencilerle beraber kimler katılacak?' diye sormuş. Katılım listesi almış. Listede olmayan kişilere 'yer kalırsa sizi alırız' demiş. Böyle başlayan tartışma başka boyuta evriliyor. Ekranlara, sosyal medyaya düşen olumsuz görüntüler çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarım adına üzüldüm. Zaten olay da kısa zamanda çözülmüştür." ifadelerini kullandı.