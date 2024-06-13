Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama - Son Dakika
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Eğitim

Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama

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Kocaeli'de bir lisedeki mezuniyet töreninde kıyafetleri nedeniyle bazı kız öğrencilerin törene alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Tekin, "Okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış. Velilere 'mezuniyet programı yapıyoruz, öğrencilerle beraber kimler katılacak?' diye sormuş. Katılım listesi almış. Listede olmayan kişilere 'yer kalırsa sizi alırız' demiş. Böyle başlayan tartışma başka boyuta evriliyor." ifadelerini kullandı.

13.06.2024 21:15
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisenin mezuniyet töreni için velilere gönderilen onay formunda "Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon koluz gömlek ve tişört giyemez." ibareleri yer aldı. Bazı kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle tören alanına alınmadı. Valilik ise konuyla ilgili soruşturma başlatırken konuya ilişkin bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Bakan Tekin, Habertürk ekranlarında katıldığı bir programda Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde yaşananlara ilişkin konuştu.

"OKUL MÜDÜRÜMÜZ GAYET MANTIKLI BAŞLANGIÇ YAPMIŞ"

Bakan Tekin, "Okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış. Velilere 'mezuniyet programı yapıyoruz, öğrencilerle beraber kimler katılacak?' diye sormuş. Katılım listesi almış. Listede olmayan kişilere 'yer kalırsa sizi alırız' demiş. Böyle başlayan tartışma başka boyuta evriliyor. Ekranlara, sosyal medyaya düşen olumsuz görüntüler çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarım adına üzüldüm. Zaten olay da kısa zamanda çözülmüştür." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde "Milli manevi değerlere uygun kıyafet" giyilmesi gerektiği belirtilerek velilere "Onay formu" gönderildi. Bazı kız öğrenciler ise giydikleri kıyafetler nedeniyle törene alınmadı. Yaşanan bu olay tepkilere neden olurken, Kocaeli Valiliği duruma müdahale ederek 2 müfettiş görevlendirdi. Valilik, olayın tüm yönleriyle inceleneceği bildirdi.

Kocaeli\'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin\'den ilk açıklama
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Eğitim

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Kocaeli, Eğitim, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yusuf Çarman: Müdürü sonuna kadar tebrik ediyorum. 165 76 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Bu ana sınıflarına kadar inen mezuniyet töreni uygulamalarına bir son verilsin artık. Benim bildiğim eskiden sadece üniversiteden mezun olurken yapılırdı. İyice suyunu çıkardılar. 176 26 Yanıtla
  • Eren Ismail Oguz: Tebrikler sayın bakan ellerinizden öpüyorum 131 70 Yanıtla
  • Erbay Mercan: keşke her okulda böyle müdürler olsa 103 51 Yanıtla
  • Ömer Melekoğlu: Tebrik ediyorum okul müdürünü 85 42 Yanıtla
  • fatih uçar: ee o provakatörlere ne olacak şimdi. 56 40 Yanıtla
  • Şükrü null: gidişat iyi değil 23 11 Yanıtla
    Gakko 23: Ne acıttı 0 0
  • Emrullah ÇINAR: Bende ayni sekilde katılıyorum benim bildigim önceden üniversitedsn mezun olanlar mezuniyet partisi yapıyordu simdi emzik emen 4 yasindaki ana okul cocugu bile mezuniyet Töreni yapiyor bunlara son verilsin bir an önce sen okulllarda sivil kıyafete gecis yaparsan mezuniyetede sahne kiyafeti ile gelir ögrenci 22 5 Yanıtla
  • Birol Karas: abi her şeye mezuniyet mi yapılır bunlar yasaklansın ya gerçekçi olun biraz eğitim kalitesi sifir bu sıfırın yanına daha nasıl sifir koyariz diye yarışıyoruz resmen 13 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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