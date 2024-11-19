Konya'da okulda su makinesi kullanımına yasak - Son Dakika
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Eğitim

Konya'da okulda su makinesi kullanımına yasak

Konya\'da okulda su makinesi kullanımına yasak

Konya'da bir lise, "Kamuda Tasarruf Tedbirleri" kapsamında tartışmalı bir karar aldı. Okul yönetimi, öğretmenler odasında kullanılan çay ve kahve makinelerinin yanı sıra su makinesi kullanımını da yasakladı.

19.11.2024 11:04
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Konya'nın Karatay ilçesinde yer alan Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi çok tartışılacak bir karar imza attı. "Kamuda Tasarruf Tedbirleri" kapsamında öğretmenler odasında yasaklanan çay ve kahve makinelerine su makinesi kullanımı da eklendi.

LİSEDE SU MAKİNESİ KULLANIMINA YASAK

Sözcü'nün haberine göre; karar, okul müdürü Özgür Devrim Fidan'ın imzasıyla öğretmenlere tebliğ edildi. Kararda, "Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında okulumuzda kantin dışında su ısıtıcısı, kahve ve su makinesi gibi elektrikli herhangi bir cihazın kullanılmaması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

"İŞ BAŞKA BİR BOYUTA GELDİ"

Öğretmenlere suyu yasaklayan karara tepki gösteren Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Bahattin Ertuğrul, yetkilileri bu yanlış karardan vazgeçmeye davet etti.

Karar karşısında şaşkınlık içinde olduklarını belirten Ertuğrul, "Mayıs ayında yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında okullarda öğretmen odalarındaki çay ve kahve makinelerinin kaldırılmasına yönelik çalışmaları duymuştuk. Fakat bugün iş başka bir boyuta geldi." dedi.

"ÖĞRETMENLERİN İÇECEĞİ BİR BARDAK SU MU ÜLKEYİ ZARARA SOKUYOR?"

Öğretmenlere tebliğ edilen kararı anımsatan Ertuğrul, "Öğretmenlerin ders çıkışında içeceği bir bardak su mu ülkeyi zarara sokuyor? O öğretmenler bir bardak su içmeyince mi ülke kalkınacak? Bunun cevabını merak ediyoruz. Ayrıca okul müdürünün öğretmenlere karşı bu tavrı da doğru değildir. Bütün yetkililere bu yanlışı durdurmaları çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

13 Mayıs 2024'te yayımlanan "Kamuda Tasarruf Tedbirleri" kapsamında kamuda bina ve araç alımları üç yıllığına durdurulmuş, yabancı menşeili araç kullanımı sonlandırılmış, kamuya personel alımına da sınır getirilmişti. Ayrıca okullarda öğretmenler odasındaki çay ve kahve makinesi kullanımı da yasaklanmıştı. Ancak bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri tepkilerin akabinde yasağı kaldırıp öğretmenlerin makineleri kullanmasına izin vermişti.

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Son Dakika Eğitim Konya'da okulda su makinesi kullanımına yasak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Şahin Zorlu:
    Saraydaki har vurup harman savursun öğretmenin suyu gözünüze batsın 15 4 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    İktidardakiler, kendileri ile ilgili hiç bir konuda tasarruf yapmazken, hatta kat kat daha fazla harcamaları artarken okula tasarruf vay be artık AKP nin gitmesi farz oldu. 8 3 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    bu gibi örrekleri çok duyacağız 2 0 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Aman bu 0lkese kimseye dokunmayın hele mumurcuklara hiç dokunmayın, her şey devletten, mübarek adam cebinizde akrep mi var, bütün emniyet camiası aylık çay parasını da toplar ,su parasını da toplar kimseye minnet etmeden çayını suyunu içer çok mu zor bazı beleş alışkanlıkları terk etmek, Allah aşkına sen ben o bu tasarrufları yapmayacaksa kim yapacak, devletin bir sürü kara delikleri var, buraların acilen kapatılması lazım, M.Şimşek seni destekliyoruz, kim zırvalarsa zırvalasın 0 1 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    vah memletin haline .ne hallere düştük 1 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    benim.yorumun nerde site yönetimi.. 0 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    mudur kantinci ile kesin ortak.. 0 0 Yanıtla
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