Konya\'da okulda su makinesi kullanımına yasak

Eğitim

Konya'nın Karatay ilçesinde yer alan Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi çok tartışılacak bir karar imza attı. "Kamuda Tasarruf Tedbirleri" kapsamında öğretmenler odasında yasaklanan çay ve kahve makinelerine su makinesi kullanımı da eklendi.

LİSEDE SU MAKİNESİ KULLANIMINA YASAK

Sözcü'nün haberine göre; karar, okul müdürü Özgür Devrim Fidan'ın imzasıyla öğretmenlere tebliğ edildi. Kararda, "Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında okulumuzda kantin dışında su ısıtıcısı, kahve ve su makinesi gibi elektrikli herhangi bir cihazın kullanılmaması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

"İŞ BAŞKA BİR BOYUTA GELDİ"

Öğretmenlere suyu yasaklayan karara tepki gösteren Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Bahattin Ertuğrul, yetkilileri bu yanlış karardan vazgeçmeye davet etti.

Karar karşısında şaşkınlık içinde olduklarını belirten Ertuğrul, "Mayıs ayında yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında okullarda öğretmen odalarındaki çay ve kahve makinelerinin kaldırılmasına yönelik çalışmaları duymuştuk. Fakat bugün iş başka bir boyuta geldi." dedi.

"ÖĞRETMENLERİN İÇECEĞİ BİR BARDAK SU MU ÜLKEYİ ZARARA SOKUYOR?"

Öğretmenlere tebliğ edilen kararı anımsatan Ertuğrul, "Öğretmenlerin ders çıkışında içeceği bir bardak su mu ülkeyi zarara sokuyor? O öğretmenler bir bardak su içmeyince mi ülke kalkınacak? Bunun cevabını merak ediyoruz. Ayrıca okul müdürünün öğretmenlere karşı bu tavrı da doğru değildir. Bütün yetkililere bu yanlışı durdurmaları çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

13 Mayıs 2024'te yayımlanan "Kamuda Tasarruf Tedbirleri" kapsamında kamuda bina ve araç alımları üç yıllığına durdurulmuş, yabancı menşeili araç kullanımı sonlandırılmış, kamuya personel alımına da sınır getirilmişti. Ayrıca okullarda öğretmenler odasındaki çay ve kahve makinesi kullanımı da yasaklanmıştı. Ancak bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri tepkilerin akabinde yasağı kaldırıp öğretmenlerin makineleri kullanmasına izin vermişti.