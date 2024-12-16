Köy okulları yeniden açılabilir - Son Dakika
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Eğitim

Köy okulları yeniden açılabilir

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Köy okullarının yeniden açılması gündemde. Uzun süredir kapalı olan köy okullarının yeniden faaliyete geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamada bulundu. Tekin, bir öğrencisi dahi olsa talep gelmesi halinde bu okulları açmaya hazır olduklarını ifade etti.

16.12.2024 12:43  Güncelleme: 13:18
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TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi. Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,

"ADİL BİR BİÇİMDE MÜLAKAT YAPTIK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı sivil toplum örgütleriyle yapılan protokollere ilişkin eleştirilere cevap verdi. Bakanlığının 2024 yılı bütçesinden kar amacı gütmeyen kuruluşlara 5 milyar 895 milyon lira civarında bir ödeme yapıldığını ifade eden Tekin, şu açıklamalarda bulundu: UNESCO gibi dahil olduğumuz uluslararası kuruluşlara bakanlığımız bütçesinden yaptığımız ödemeler var. Türkiye Maarif Vakfının yurt dışında bayrağımızı dalgalandırdığı okullarımız için yaptığı inşaat ve personel giderleri var. Bunun dışında sivil toplum örgütlerine ve meslek kuruluşlarına Bakanlığımız bütçesinden para aktarıldığını iddia edenler varsa bu çarpıtmadır. Biz belediyeleriniz gibi merkezi bütçeden ayrılan paralarla konser yapmıyoruz. Biz tamamen eğitim öğretim için harcıyoruz. Bir tek kuruş başka bir yere para aktarmadık. TOBB, ticaret odaları, sanayi odaları veya başka meslek kuruluşlarıyla yaptığımız protokollerin hiçbirinde bütçe ayıracak bir protokole imza atmadık, atmayız.

KÖY OKULLARI AÇILABİLİR

Kapatıldığı ifade edilen köy okullarına ilişkin Tekin, bir öğrencisi dahi olsa talep gelmesi halinde bu okulları açmaya hazır olduklarını ifade etti. Öğretmen alımındaki mülakatlara yönelik ise Bakan Tekin, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir biçimde mülakat yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları ile bağlı kurumların 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Köy okulları yeniden açılabilir

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Köy okulları yeniden açılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Süleyman Efe:
    Doğu İllerinde zaten var 1-2öğrenci için öğretmen atanıyor nedense batıda yok çoğu köy okulu kapalı çocuklar taşımalı eğitimle başka köylere gitmek zorunda kalıyor çoğu insan da çocukların eğitimi için köyden kente göç etmek zorunda kalıyor. Açılırsa iyi olur 35 0 Yanıtla
  • Deutschland:
    ver gazı nasılsa ülkeyi gazla idare ediyoruz...!!! 24 3 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    bir çocuk için en sağlıklı eğitim köy okuludur 24 0 Yanıtla
  • Sema Kircali:
    adil olduğunuza güvenımız sonsoz sayın bakanım aksini düşünebilirmyz o kadar eminiz ki 0 14 Yanıtla
  • Ad Drsy:
    inşaat sektörü hareketle sin 10 öğrencisi olmayan toplamda akımsız hangi okulu acacan müdür atayacak öğretmen görevli saçmalık ilçeye taşı daha karlı 4 7 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Coxukları taşı taşı rezil ettiniz 20 yıldır.her cocuk koyunde ilkokulu okuyacak.hatta zorunlu yaptınız madem liseye kadar okutacaksınız.boyle sacmalık gorulmedi tarihte.bir nesil sevislerde rezil oldu hayattan bezdi 1 0 Yanıtla
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