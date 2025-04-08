Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 6 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı tatili öncesinde yaz tatiline ilişkin detaylı bir düzenleme hazırlığında olduğu iddia edildi.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz bilinmezken normal şartlar altında okulların 20 Haziran'da sona erecek olması çok sayıda ailenin mağduriyet yaşamasına neden olacak.
Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte bayramda köy ziyareti yapacak olması ve yalnızca bir haftalık eğitim için yeniden okullara dönmesinin yaratacağı ekonomik maliyetin önüne geçmek isteyen MEB, bu yıl yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.
Kulislerde konuşulanlara göre MEB Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu düzenleme hakkında bir takvim oluşturulması ve müfredatın hızlandırılması için talimat verdi.
6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak Kurban Bayramı öncesinde okulların 2-6 Haziran haftası itibarıyla sona ermesi planlanıyor. Normal şartlar altında eğitim ve öğretim döneminin son haftasında uygulanan 'sosyal etkinlik haftası' ise sıkışık takvim nedeniyle bu yıl pas geçilecek.
Son Dakika › Eğitim › Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor - Son Dakika
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