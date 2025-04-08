Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor - Son Dakika
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Eğitim

Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor

Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekme hazırlığı içinde olduğu öne sürüldü. Kulislerde konuşulanlara göre normal şartlar altında 20 Haziran itibarıyla sona erecek eğitim ve öğretim döneminin 2-6 Haziran haftasında tamamlanması planlanıyor.

08.04.2025 09:42
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 6 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı tatili öncesinde yaz tatiline ilişkin detaylı bir düzenleme hazırlığında olduğu iddia edildi.

AİLELER MAĞDURİYET YAŞAYACAK

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz bilinmezken normal şartlar altında okulların 20 Haziran'da sona erecek olması çok sayıda ailenin mağduriyet yaşamasına neden olacak.

YAZ TATİLİNİ ERKENE ÇEKMEK İÇİN HAZIRLIK BAŞLATTILAR

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte bayramda köy ziyareti yapacak olması ve yalnızca bir haftalık eğitim için yeniden okullara dönmesinin yaratacağı ekonomik maliyetin önüne geçmek isteyen MEB, bu yıl yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.

KULİSLER HİÇ OLMADIĞI KADAR HAREKETLİ

Kulislerde konuşulanlara göre MEB Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu düzenleme hakkında bir takvim oluşturulması ve müfredatın hızlandırılması için talimat verdi.

SOSYAL ETKİNLİK HAFTASI BU YIL PAS GEÇİLECEK

6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak Kurban Bayramı öncesinde okulların 2-6 Haziran haftası itibarıyla sona ermesi planlanıyor. Normal şartlar altında eğitim ve öğretim döneminin son haftasında uygulanan 'sosyal etkinlik haftası' ise sıkışık takvim nedeniyle bu yıl pas geçilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kurban Bayramı, Eğitim, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ercan Bey:
    6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI. ÇOCUKLAR BAYRAMDAN 10 HAZİRANDA (SALI GÜNÜ) GELECEK 4 GÜN EĞİTİM GÖRÜP YAZ TATİLİNE ÇIKACAKTI. ŞAÇMA SAPAN BİRŞEY OLURDU. KARAR DOĞRU.. 17 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Habere bak! okullar erken kapanacak diye kulisler hareketliymiş.neredeyse davul zurna çalacakalar.. 18 2 Yanıtla
  • 145353:
    tatil tatil tatil, yatmaktan başka birşey yok, yurtdışında bu kadar tatil yok, 10 6 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    eğitime verdikleri önem bu işte bu siyasal islamcıların kurbanlık koyun kadar değeri yok eğitimin 8 4 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    eğitim kalitesi gittikçe düşüyor bu iyi bir şey değil 1 0 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Bakanlık açıklama yapmış böyle birşey yok diye …haberci olarak bu haberi millieğitim bakanlığı yetkililerinden bilgi ve teyit alarak yapmanız gerekirdi Dedikodu ile haber olmamalı 0 0 Yanıtla
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